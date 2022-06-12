Последняя траншейная попытка спасти дикого лосося

Но за стенами Уорм-Спрингс многое неподвластно команде спасателей. По своей природе лосось пересекает границы и границы, подвергая себя угрозам. В реках рыба сталкивается с более теплыми водами, засухами, лесными пожарами, оползнями, хищниками и загрязнением; В море больше хищников, рыбалки и конкуренции за еду. Усугубляя эти риски, изменение климата предъявляет все более высокие требования к адаптации рыб и их производителей. Чтобы программа была успешной, многие вещи должны идти правильно.

«Мы никогда не получаем прибыли за много лет, но мы никогда не получаем все подряд, например, состояние океана, воду, наше производство здесь», — говорит Уайт. «Это всегда что-то».

даже до Летом 2020 года люди, работающие над восстановлением реки Кижун в России, познали немало климатического хаоса. Серия крупных лесных пожаров, которым они подверглись за последние пять лет, постепенно исчезает. Большинство сотрудников Sea Grant хотя бы раз эвакуировали из этого района. Объедински попала под огонь в 50 метрах от своего дома, а один раз из временного жилья с семьей был написан черновой рапорт. Однажды поздно ночью в 2019 году, когда Кинкейд Файр приближался к городу Виндзор, где находится Sea Grant, в офис прибыл Руис Убер, чтобы сделать резервную копию важных данных на случай, если здание сгорит. Два года назад еще один член команды потерял свой семейный дом. С конца июня по ноябрь все на взводе.

В середине августа 2020 года температура подскочила почти до 40 градусов по Цельсию. Почти 90 дней не было проливных дождей, и офис Sea Grant часто получал уведомления от электрической компании с предупреждениями о возможных отключениях для предотвращения пожаров, вызванных повреждением линий электропередач ветром. 17 августа сухая молния вызвала Уолбриджский пожар, который распространился на юго-восток в долину Милл-Крик, на северо-восток в сторону озера Сонома и Уорм-Спрингс и на юг в защищенные леса. В течение двух дней было приказано эвакуировать 10 000 человек. На краю зоны эвакуации инкубаторий переместился в небольшой экипаж, выполняющий основную работу по поддержанию жизни кижуча.

«Это было просто потрясающе, — говорит Уайт. В этом районе отключили электричество, а резервуар для дизельного топлива вышел из строя, поэтому кто-то должен был заправлять один из резервных генераторов в инкубатории каждые шесть-восемь часов, иначе водяные насосы останавливались. «Мы хотим, чтобы эти генераторы могли работать в течение нескольких дней, поэтому, если здесь никого не будет, мы, по крайней мере, будем знать, что у рыб есть вода», — говорит он. К середине сентября пожар в Вулбридже сжег территорию размером с Сиэтл и уничтожил 293 здания, в том числе дома землевладельцев, помогавших восстановить Кохо.

Наконец, в начале октября пожар удалось локализовать, но засуха в Калифорнии продолжалась. Лосось все еще был в опасности. Ранее в этом году команда Sea Grant насчитала рекордное количество диких кижуча в водоразделе; Той осенью они вернулись к прудам, в которых была рыба, но нашли ее совершенно сухой. Зимние дожди шли поздно, и в немногих ручьях было достаточно воды для взрослых. Весной 2021 года, когда 30 000 шестимесячных детенышей попытались заплыть в Тихий океан, засуха снова остановила течение многих притоков. Работая сверхурочно, команда Sea Grant помогла рыбакам и специалистам по дикой природе спасти выброшенную на берег рыбу.