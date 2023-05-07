Последняя украинская война: «агрессивный» российский самолет чуть не сбил польский самолет; Риск «серьезной ядерной аварии» на электростанции | Новости мира

Ранее мы сообщали, что Международное агентство по атомной энергии ООН было «крайне обеспокоено» угрозой ядерной безопасности на электростанции.

Здесь мы объясняем, как объект появился во время войны, и последние военные действия вокруг него.

Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, оказалась на передовой с начала российского вторжения.

К началу марта прошлого года он был оккупирован, и в настоящее время Москва контролирует около 80% региона.

Затем последовали регулярные обстрелы вблизи объекта с отключением электроэнергии, повреждением здания хранилища радиоактивных отходов и сообщениями о взрывах фугасов возле пограничного забора, сообщает Национальное энергетическое агентство.

Энергоатом, оператор, и орган по надзору за ядерной энергетикой ООН выпустили предупреждения за последний год, и шесть его реакторов были остановлены в качестве меры предосторожности в прошлом месяце.

Но опасения не помешали российским солдатам устроить защитные площадки из мешков с песком поверх зданий реактора, как сообщает британское министерство обороны.

недавняя активность

Украина и Россия обвиняют друг друга в почти постоянных бомбардировках вблизи них.

В связи с тем, что регион, как ожидается, появится в результате контратаки Украины, назначенный Россией губернатор Евгений Палецкий заявил, что Киев усилил атаки на этот регион в последние несколько дней.

Он приказал эвакуировать 18 населенных пунктов региона на побережье Азовского моря в 120 милях, что, по словам украинских официальных лиц, уже началось.

По словам российского чиновника, ситуация еще больше усложняется тем, что плотина на юге Украины может затопить рекордным уровнем воды и затопить силовой кабель насосных станций станции.

Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии ООН, предпринял ряд мер для обеспечения безопасности станции, и тон его последнего заявления свидетельствует о растущей обеспокоенности.

Помимо срочного предупреждения о «серьезной ядерной аварии», он пояснил, что его сотрудники, число которых сократилось на треть, «продолжают регулярно слышать взрывы».

Он сказал, что «для сотрудников и их семей все более напряженные, стрессовые и трудные обстоятельства».