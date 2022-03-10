Последняя украинская война: в Турции состоялась встреча министров иностранных дел России и Украины

Credit Suisse стал последним банком, выявившим российские риски в четверг, сообщив об общей сумме кредитного риска в размере 1,6 млрд швейцарских франков (1,7 млрд долларов) на конец 2021 года.

По словам кредитора, это включает в себя деривативы и финансовые риски в его инвестиционном банке, риски торгового финансирования в его местном швейцарском банке и кредиты в его бизнесе благосостояния. Он добавил, что с учетом хеджирования, гарантий, страхования и поручительств его чистая подверженность риску составила 848 миллионов швейцарских франков.

Кроме того, Credit Suisse заявил, что активы его российских дочерних компаний составляют 195 млн швейцарских франков.

Не раскрывая подробностей, банк заявил, что у него «минимальные общие кредитные риски в отношении отдельных лиц, подпадающих под санкции» в своем бизнесе по управлению активами, который исторически был предпочтительным кредитором для богатых россиян.

«С чисто финансовой точки зрения мы пересмотрели наши позиции и считаем, что риски банка в отношении России хорошо управляются, и существуют соответствующие системы для устранения соответствующих рисков», — сказал Томас Готштейн, генеральный директор Credit Suisse.

«Нынешняя среда означает принятие трудных решений и управление ими в сложных ситуациях, но всегда с четким видением перспективы и желанием поступать правильно.

В понедельник другой швейцарский банк, UBS, заявил, что выставил российские активы на сумму около 200 миллионов долларов, используемые в качестве залога в Lombard Lending, которые представляют собой кредиты, обеспеченные портфелем ликвидных активов, таких как акции и облигации, и другое обеспеченное финансирование.

Для сравнения, австрийский Raiffeisen сообщил о прямом риске в России в размере 22,9 млрд евро (24,9 млрд долларов США), в то время как французские Société Générale и Crédit Agricole сообщили о риске в размере 18,6 млрд евро и 4,9 млрд евро соответственно, а ING сообщила, что Нидерланды сообщили о риске в размере 6,7 млрд евро. евро.