Последняя украинско-российская война: Москва «выводит почти все свои силы из Беларуси»; Драматическое видео, показывающее операцию «Аль-Джазира» | Новости мира

Отвечая на ваши вопросы: если возможное нападение России на Кремину провалится, повлияет ли это на обороноспособность России?

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Последнее исходит от Бенна, который спрашивает: с учетом сообщений о том, что десятки тысяч русских солдат собираются для возможной атаки на Кремину, если это будет продолжаться и закончится неудачей и тяжелыми потерями для России, повлияет ли это на способность русских защищать фронт. уже растянулись слишком тонко?

Военный аналитик Шон Белл Это было сказать…

Хотя первоначальным намерением России в ее незаконном вторжении на Украину, казалось, было подчинение всей Украины, амбиции нынешнего президента Путина, похоже, заключаются в обеспечении безопасности Донбасса и Крыма.

Путин уже давно называет войну «военной спецоперацией», тем самым оставляя за собой возможность прекратить наступление и объявить о победе в любое время и в любом месте по своему выбору, и никто не узнает о его амбициях в полной мере.

Зная о проблемах, с которыми столкнулась Россия — военная некомпетентность, мятежи наемников — и тот факт, что России предстоит защищать очень длинный фронт, общепринятая военная мудрость заключалась бы в том, чтобы защитить свои завоевания от возвращения Украины в наступление.

Украинский прорыв в линию обороны России мог бы дать Украине импульс и, возможно, решающее военное преимущество.

Однако вместо этого Россия, похоже, концентрирует свои силы на Донбассе, готовясь к дальнейшему наступлению. Почему?

Спустя более месяца после наступления даже президент Зеленский признал, что украинское наступление было не таким быстрым, как ожидалось.

Мощная оборона России еще не прорвана, Украина еще не набрала обороты и рискует потерять инициативу.

Сосредоточив российские силы в Донбассе, Путин перехватывает инициативу. Украина должна решить, реагировать ли ей, перенаправив ограниченные военные ресурсы в регион, или воспользовавшись разгрузкой российского военного потенциала — линий фронта и резервов — на юге.

Однако, учитывая, что Путин был бы потрясен и разгневан очевидной легкостью, с которой Пригожин смог маршировать на Москву в своем злополучном восстании, он, несомненно, хотел бы укрепить свою собственную внутреннюю безопасность в России, что снова ослабило бы военные возможности в Украина.

Поэтому наиболее вероятным кажется то, что Путин по-прежнему сосредоточен на обеспечении безопасности Донбасса, возможно, отдавая предпочтение этому региону, а не сохранению сухопутного моста между Крымом и Донбассом.

Это не означает, что он потерял интерес к югу Украины, но может быть признаком того, что Россия концентрирует имеющиеся ограниченные ресурсы на основных усилиях.

Тем не менее, единственный человек, который знает, как выглядит «успех» с российской точки зрения, — это президент Путин, и пока он не будет достигнут, кажется, что бои и кровопролитие будут продолжаться.