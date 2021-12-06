Последствия извержения вулкана в Индонезии запечатлены на 8 потрясающих фотографиях

ЛУМАДЖАНГ, Индонезия — Спасатели искали выживших среди горящих обломков и густой грязи на следующий день после того, как самый высокий вулкан на острове Ява взорвался в ярости, убив по меньшей мере 14 человек с помощью палящего газа и пепла.

Гора Семеру в районе Лумаганг, провинция Восточная Ява, выбросила в небо густые шлейфы пепла на высоту более 40 000 футов в результате внезапного извержения в субботу, вызванного проливным дождем. Близлежащие деревни и города были покрыты, а несколько небольших деревень были погребены под тоннами грязи из вулканических обломков.

Остатки моста видны в скале, разрушенной лавой, текущей извержением вулкана Семеру, в Лумаганге, Восточная Ява, Индонезия, воскресенье, 5 декабря 2021 года. Число погибших в результате извержения самого густонаселенного вулкана Индонезии. Обитаемый остров Ява поднялся, десятки все еще подсчитаны. Пропавшие без вести люди пропали без вести, заявили в воскресенье официальные лица, поскольку дождь продолжал обрушиваться на этот район и затруднял поисковые операции. (AP Photo / Hendra Permana)AP

Власти предупредили тысячи людей, спасшихся от гнева вулкана, чтобы они не возвращались во время воскресного затишья. Но некоторые отчаянно пытались проверить оставленный скот и имущество. В некоторых местах все — от тончайшей ветки дерева до диванов и стульев в домах — было засыпано пеплом.

«Там нет жизни … Деревья, фермы и дома сожжены, все покрыто тяжелым серым пеплом», — сказал Харьяди Пурномо из Агентства поиска и спасания Восточной Явы. Он сказал, что многие другие области остались практически нетронутыми.

Поисково-спасательные работы были временно приостановлены в воскресенье днем ​​из-за опасений, что горячий пепел и мусор упадут из кратера из-за проливного дождя. В субботу поток грязи разрушил главный мост, соединяющий Лумаджанг и соседний район Маланг, а также мост меньшего размера.

Извержение уменьшило давление, которое образовывалось под куполом лавы, возвышающимся над кратером. Но эксперты предупредили, что купол может обрушиться дальше, что приведет к явному обрушению раскаленных газов и обломков, захваченных под ним.

Гроза и несколько дней дождя разрушили купол высотой 3676 метров (12 060 футов) над Семеру и частично обрушился, что привело к извержению вулкана, сказал Эко Буди Лилуно, глава Геологоразведочного центра.

Жители деревни смотрят на сломанный мост, разрушенный потоком лавы после извержения вулкана на горе Семеру в районе Лумаганг, провинция Восточная Ява, Индонезия, в воскресенье, 5 декабря 2021 года. Число погибших в результате извержения самого высокого вулкана в самой густонаселенной местности. В воскресенье официальные лица заявили, что остров Ява в Индонезии немного поднялся. Они все еще отсутствуют, поскольку в этом районе продолжается дождь и затрудняют поисковые операции. (AP Photo / Hendra Permana)AP

Жители деревни осматривают повреждения своего дома в районе, пострадавшем от извержения горы Семеру, в Лумаганге, Восточная Ява, Индонезия, воскресенье, 5 декабря 2021 г. газы и лава спустились с его склонов в результате внезапного извержения, вызванного сильным дождем в субботу. (AP Photo / Trisnadi)AP

Семеру, стратовулкан конической формы, также известен как Махамеру, что на санскрите означает «великая гора». За последние 200 лет он извергался несколько раз. Однако, как и в случае с другими вулканами — это один из 129 наблюдаемых вулканов в Индонезии, самом большом архипелаге в мире, — более 62000 человек называют пышные скалы Сумеру своим домом. Последнее извержение произошло в январе, пострадавших не было.

Индонезия, архипелаг с населением более 270 миллионов человек, подвержена землетрясениям и вулканической активности, поскольку расположена вдоль тихоокеанского «огненного кольца» — серии линий разломов в форме подковы. В настоящее время 54% населения страны проживает на Яве, самом густонаселенном регионе страны.

Официальные лица ранее заявляли, что надеются избежать жертв, внимательно наблюдая за вулканом.

Спасатели и жители индонезийской деревни эвакуируют жертву на автомобиле в районе, поврежденном извержением вулкана Семеру в Лумаганге, Восточная Ява, Индонезия, в воскресенье, 5 декабря 2021 года. шлейфы пепла, палящего газа и лавы.Извержение вулкана на склонах внезапного извержения, вызванного проливным дождем в субботу. (AP Photo / Trisnadi)AP

Представитель Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Абд аль-Махари сказал, что 56 человек были доставлены в больницу, большинство из них с ожогами. По его словам, спасатели все еще ищут девять жителей села Кора Кубокан.

По словам Пурномо, после мощного извержения вулкана в субботу более 1300 сельских жителей устремились во временные убежища, но многие другие, не обращая внимания на официальные предупреждения, предпочли остаться в помещении, заявив, что им нужно заботиться о своем скоте и защищать свою собственность.

Мужчина осматривает грузовик, захороненный под пеплом после извержения вулкана Семеру в районе Лумаганг, провинция Восточная Ява, Индонезия, воскресенье, 5 декабря 2021 года. Число погибших в результате извержения самого высокого вулкана на самом густонаселенном острове Ява в Индонезии. официальные лица заявили в воскресенье, что десятки человек все еще числятся пропавшими без вести, поскольку число погибших продолжает расти. Дожди в этом районе мешают исследованиям (AP Photo / Trisnadi)AP

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы их эвакуировать, подготовив грузовики и мотоциклы для их побега в любой момент», — сказал он.

Президент Индонезии Джоко Видодо сказал, что поручил своим министрам правительства, должностным лицам по управлению стихийными бедствиями и военным координировать ответные меры. Правительство обязалось переселить жителей из наиболее пострадавших деревень в более безопасные места в течение следующих шести месяцев и предоставить 500 000 рупий (34,50 доллара США) в месяц в качестве компенсации каждой семье, пока они ждут новых домов.

Спасатель идет по району, пострадавшему от извержения горы Семеру, в районе Лумаганг, провинция Восточная Ява, Индонезия, воскресенье, 5 декабря 2021 года. Число погибших в результате извержения самого густонаселенного островного вулкана в Индонезии увеличилось, поскольку десятки людей продолжают числиться пропавшими без вести. , заявили официальные лица в воскресенье, поскольку дождь продолжался. В районе и препятствиях для исследований (AP Photo / Trisnadi)AP

Индонезия, архипелаг с населением более 270 миллионов человек, подвержена землетрясениям и вулканической активности, поскольку расположена вдоль тихоокеанского «огненного кольца» — серии линий разломов в форме подковы.