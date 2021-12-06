Последствия извержения вулкана в Индонезии запечатлены на 8 потрясающих фотографиях

ЛУМАДЖАНГ, Индонезия — Спасатели искали выживших среди горящих обломков и густой грязи на следующий день после того, как самый высокий вулкан на острове Ява взорвался в ярости, убив по меньшей мере 14 человек с помощью палящего газа и пепла.
Гора Семеру в районе Лумаганг, провинция Восточная Ява, выбросила в небо густые шлейфы пепла на высоту более 40 000 футов в результате внезапного извержения в субботу, вызванного проливным дождем. Близлежащие деревни и города были покрыты, а несколько небольших деревень были погребены под тоннами грязи из вулканических обломков.
Власти предупредили тысячи людей, спасшихся от гнева вулкана, чтобы они не возвращались во время воскресного затишья. Но некоторые отчаянно пытались проверить оставленный скот и имущество. В некоторых местах все — от тончайшей ветки дерева до диванов и стульев в домах — было засыпано пеплом.
«Там нет жизни … Деревья, фермы и дома сожжены, все покрыто тяжелым серым пеплом», — сказал Харьяди Пурномо из Агентства поиска и спасания Восточной Явы. Он сказал, что многие другие области остались практически нетронутыми.
Поисково-спасательные работы были временно приостановлены в воскресенье днем из-за опасений, что горячий пепел и мусор упадут из кратера из-за проливного дождя. В субботу поток грязи разрушил главный мост, соединяющий Лумаджанг и соседний район Маланг, а также мост меньшего размера.
Извержение уменьшило давление, которое образовывалось под куполом лавы, возвышающимся над кратером. Но эксперты предупредили, что купол может обрушиться дальше, что приведет к явному обрушению раскаленных газов и обломков, захваченных под ним.
Гроза и несколько дней дождя разрушили купол высотой 3676 метров (12 060 футов) над Семеру и частично обрушился, что привело к извержению вулкана, сказал Эко Буди Лилуно, глава Геологоразведочного центра.
Семеру, стратовулкан конической формы, также известен как Махамеру, что на санскрите означает «великая гора». За последние 200 лет он извергался несколько раз. Однако, как и в случае с другими вулканами — это один из 129 наблюдаемых вулканов в Индонезии, самом большом архипелаге в мире, — более 62000 человек называют пышные скалы Сумеру своим домом. Последнее извержение произошло в январе, пострадавших не было.
Индонезия, архипелаг с населением более 270 миллионов человек, подвержена землетрясениям и вулканической активности, поскольку расположена вдоль тихоокеанского «огненного кольца» — серии линий разломов в форме подковы. В настоящее время 54% населения страны проживает на Яве, самом густонаселенном регионе страны.
Официальные лица ранее заявляли, что надеются избежать жертв, внимательно наблюдая за вулканом.
Представитель Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Абд аль-Махари сказал, что 56 человек были доставлены в больницу, большинство из них с ожогами. По его словам, спасатели все еще ищут девять жителей села Кора Кубокан.
По словам Пурномо, после мощного извержения вулкана в субботу более 1300 сельских жителей устремились во временные убежища, но многие другие, не обращая внимания на официальные предупреждения, предпочли остаться в помещении, заявив, что им нужно заботиться о своем скоте и защищать свою собственность.
«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы их эвакуировать, подготовив грузовики и мотоциклы для их побега в любой момент», — сказал он.
Президент Индонезии Джоко Видодо сказал, что поручил своим министрам правительства, должностным лицам по управлению стихийными бедствиями и военным координировать ответные меры. Правительство обязалось переселить жителей из наиболее пострадавших деревень в более безопасные места в течение следующих шести месяцев и предоставить 500 000 рупий (34,50 доллара США) в месяц в качестве компенсации каждой семье, пока они ждут новых домов.
Индонезия, архипелаг с населением более 270 миллионов человек, подвержена землетрясениям и вулканической активности, поскольку расположена вдоль тихоокеанского «огненного кольца» — серии линий разломов в форме подковы.
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