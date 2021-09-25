Последствия и издержки дальнейшей агрессии со стороны России

Госсекретарь США Кристина Куин заявила, что Соединенные Штаты продолжат работу по привлечению России к ответственности за ее агрессию против Украины.

Она сказала ей это Адрес Об этом Службе новостей Фонда «Украина» сообщили участники первого молодежного заседания Совета безопасности Киева «Запад-Восток, Север-Юг», учрежденного Фондом Арсения Яценюка «Открытая Украина».















«По мере того, как Украина движется к евроатлантической интеграции, мы должны иметь четкое видение проблем, с которыми Украина сталкивается внутри и за пределами своих границ. Россия стремится дестабилизировать Украину и заблокировать путь к большей евроатлантической интеграции», – сказал он. .

«Соединенные Штаты поддерживают Украину, и Россия продолжит работу, чтобы привлечь ее к ответственности за свою агрессию. Мы ясно дали понять, что Россия понесет дополнительные издержки и последствия агрессии», – добавил Квин.

Один из лучших способов защиты Украины от российской агрессии – продвижение важных реформ и победа над коррупцией.

«Украина добросовестно добилась прогресса в строительстве компаний, это не следует упускать из виду. В стране разработаны механизмы повышения подотчетности перед государственными органами через систему декларирования активов, разработан прозрачный процесс государственных закупок и созданы независимые антикоррупционные агентства». Сказал.

Однако Квин отметил, что некоторые реформы в Украине находятся под угрозой и что украинцы должны добиваться прогресса в этих вопросах.

«Этим летом, например, прошла Рада, а президент Желенский подписал реформу Высокого суда – это большое достижение. Однако на этой неделе мы увидели усилия по предотвращению реализации этой реформы Судебным советом», – сказала она.

«Я знаю, что украинское правительство, гражданское общество и международные партнеры решительно поддерживают прогресс этого важного шага в реформировании судебной системы в Украине», – сказал Цянь.

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