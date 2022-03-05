Последствия российского спонсорства продолжаются, поскольку миллиардеры-миллиардеры получают санкции — Sportico.com

Неделю назад российский миллиардер Алишер Усманов был мастером мирового спорта. Бывший владелец «Арсенала», который продал свою долю владельцу «Лос-Анджелес Рэмс» Стэну Кроенке в 2018 году за 700 миллионов долларов, по-прежнему имел влияние в Премьер-лиге с двумя компаниями, спонсируемыми «Эвертоном». Он был президентом Международной федерации фехтования и руководил олимпийским видом спорта. И люди предполагали, что он владел гигантской яхтой.

Все изменилось, когда негативная реакция на вторжение России в Украину переросла в глобальное финансовое замораживание. От УЕФА до крупнейших нефтяных компаний и от Голливуда до производителей спортивной одежды, учреждения и страны сокращают или прекращают свои отношения с Россией и вводят санкции в отношении российских миллиардеров — яркими примерами тому является спорт.

Усманов, близкий соратник президента России Владимира Путина, ушел с поста главы федерации фехтования после санкций Великобритании и Европейского союза. Everton приостановил сделку с Usmanov Companies после заморозки активов миллиардера в Евросоюзе. 512-футовая мегаяхта Dilbar, которая, как утверждается, принадлежит Усманову, застряла в Гамбурге на фоне сообщений о ее аресте.

Все это происходило примерно в то же время, когда российский миллиардер Роман Абрамович объявил, что продает команду Премьер-лиги «Челси».

Быстрая эскалация давления на спортивных магнатов беспрецедентна и свидетельствует о том, что мир потрясен российским вторжением. «Это не Венгрия 1956 года, — сказал Дерек Холм, профессор политологии в колледже Алма и эксперт по глобальной спортивной политике. Спортико в интервью. Он упомянул о вторжении Советского Союза в Венгрию в 1950-х годах.

Холми сказал, что вторжение в Украину «теперь против всех 24 часа в сутки». Мы видели очень внезапные действия компаний с огромными активами, таких как BP и Shell. В настоящее время они не будут иметь немедленного эффекта. Но другие будут. Россия фактически отделяет себя от остального мира. Россия стала Северной Кореей, и она фактически стала Северной Кореей в одночасье».

«Шальке-04» стал первой спортивной командой, которая разорвала отношения со своими российскими спонсорами, заменив логотип «Газпрома» на своих футболках через несколько часов после начала вторжения. На следующий день УЕФА объявил, что финал Лиги чемпионов 2022 года, одно из самых прибыльных спортивных событий в мире, не состоится в Санкт-Петербурге. В последующие дни УЕФА прекратил сотрудничество с «Газпромом» во всех соревнованиях, включая Лигу чемпионов и Евро-2024. Сообщается, что сделка стоит 45 миллионов долларов в год.

Штаб-квартира «Газпрома» находится в Санкт-Петербурге, у него самые большие запасы природного газа в мире, а перед вторжением государственная компания предлагала миллиард долларов в различных видах спорта.

«Я думаю, что Путин понимает силу спорта, — сказал Саймон Чедвик, директор Евразийского спортивного центра бизнес-школы EM Lyon. «Когда он начал инвестировать в спорт, все подумали: «Вау, у него много денег! «Но он не жертвовал бесплатные деньги, как думало большинство людей, он строил геополитическую империю».

«Газпром» был крупнейшим спонсором расходов России в Европе, но не единственным. Команда Haas в Формуле-1 была поддержана «Уралкалием», но команда убрала фирменный знак компании — цвета российского флага — и на прошлой неделе в последний день предсезонных тестов на прошлой неделе использовала простую белую машину. «Манчестер Юнайтед» разорвал давнее соглашение с российской авиакомпанией «Аэрофлот».

В то время как спортивные команды разорвали отношения с российскими спонсорами, спортивные бренды, такие как Nike, Adidas и Puma, приостановили свои существующие сделки с российскими командами, включая сборную России. «Я думаю, что Путин создал свой самый страшный кошмар», — сказал Холм. «Он укрепил весь демократический мир таким образом, который, возможно, был бы невозможен без того, что он сделал».

Помимо спорта, США и большинство европейских стран ввели санкции против России, что может привести к сокращению экономики страны на 7%. За последнюю неделю рубль потерял 26% по отношению к доллару. В то время как российская экономика, основанная на нефти и природном газе, является пятой по величине в Европе, по номинальному ВВП экономика Нью-Йорка является крупнейшей.

Я думаю, Путин думал, что может оказать давление на Европу. И я думаю, что он также зависел от наличия в своем распоряжении валютных резервов на сумму 630 миллиардов долларов», — сказал Холм. Но США, ЕС и Япония фактически нацелились на подавляющее большинство валютных резервов. Запад действовать единым образом.