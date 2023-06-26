После восстания Вагнера россияне отметили отсутствие кремлевских лидеров

Путаница и неуверенность охватили Россию в воскресенье, когда президент Владимир В. Путин или лидер повстанческих наемников Евгений В. Пригожин, появившийся из ниоткуда на публике через день после самого глубокого правительственного кризиса за три десятилетия — явного военного переворота, — был выведен из строя.
Хотя государственное телевидение пыталось трубить о том, что единство и «зрелость» России возобладали, независимые комментаторы, оценивая ущерб, заявили, что г-н Некоторые вслух задавались вопросом, почему большую часть российского руководства никто не видел и не слышал.
Мистер. Помимо Путина, министр обороны Сергей К. Шойгу или военачальник Валерий Васильевич. Герасимово не появлялось на публике с начала восстания в пятницу вечером. Незаметными оказались и многие руководители спецслужб страны.
«Где руководство Минобороны, когда дивизия вооружений подходит к Москве?» Юрий Коденок, один из небольшого племени влиятельных военных блоггеров, выступил в качестве поддерживающего, хотя и критического голоса по поводу войны в Украине. Мог ли внешний враг с такой же легкостью двинуться на столицу?
Мировые лидеры также повысили свой голос. Государственный секретарь Энтони Дж. Блинкен Сандей, г. Восстание Пригожина, г. Он сказал, что это выявило трещины в власти Путина. «Это был прямой вызов авторитету Путина», — сказал он. Блинкен Си-Би-Эс»Лицом к нации.»
В конце концов, лидер наемников по имени Вагнер, г. В эти выходные Пригожин уволил своих людей после почти 24-часового вооруженного восстания против военного руководства. Но его яростная критика некомпетентности военачальников сначала поставила под сомнение оправдания Кремля для вторжения в соседнюю страну, и ущерб был нанесен.
Мистер. Их с осторожностью рассматривали как угрозу Путину и как повод для опасений гражданской войны в стране, обладающей ядерным оружием.
Татьяна Становая, основатель политической аналитической компании R.Politik, написала: «Путину и правительству нанесен серьезный удар. Это будет иметь серьезные последствия для режима», — предсказывает она.
Давний союзник Г. Мистер. Пригожин, писал он, «не был готов взять на себя роль революционера».
«Он был также не готов к тому, что Вагнер собирался добраться до Москвы, где его единственный вариант — «достать Кремль» — неизбежно привел бы к ликвидации его самого и его ополчения», — написала Становая. .
В новом анализе компании FilterLabs.AI, которая отслеживает общественные настроения в России, отслеживая социальные сети и интернет-форумы, говорится в сообщении. Пригожин также оказался под атакой кремлевской пропаганды. Мистер. Доступ к каналам Telegram, контролируемым Пригожиным или поддерживаемым им, стал более сложным, пользователи сообщают о замедлении.
Мистер. По данным FilterLabs, общественная поддержка Пригожина и Вагнера резко упала.
«Чтобы кампания Пригожина сработала, ему нужно было больше поддержки в Москве». Об этом говорится в анализе FilterLabs. «Несмотря на его собственную защиту и кампании в СМИ, этого не произошло».
Вместо этого было достигнуто соглашение.
Войска Вагнера возвращаются, и г. Пригог мог бы избежать уголовного преследования, переехав в соседнюю Беларусь. Также будут выпущены истребители Вагнера.
Представитель Кремля Дмитрий С. Песков заявил, что соглашение заключено «во избежание кровопролития, во избежание внутренних конфликтов, во избежание конфликтов с непредсказуемыми последствиями». Мистер. Он не указал, что в российском военном руководстве возникнут какие-либо изменения, как того требовал Пригожин, и сказал, что военные действия России на Украине будут продолжаться без изменений.
Договор, облегчивший боевые действия, подписал лидер Белоруссии Александр Григорьевич. Лукашенко выдали за союзника Путина. Мистер. Если Путин падет, г. Лукашенко тоже был бы уязвим, поэтому, помогая своему покровителю, он помогал и себе.
«Путин проиграл, потому что показал, насколько слаба его система, что ему очень легко бросить вызов», — сказал Павел Слунгин, бывший белорусский дипломат и аналитик Европейского совета по международным отношениям. «Прыгожин бросил вызов, он атаковал, он был очень смелым, а потом отступил, выглядя как неудачник. Только Лукашенко набрал очки.
Даже если повстанческое движение будет прекращено, такие партнеры, как Китай, г-н Переоценка Путиным силы своей власти теперь может повлиять на глобальное положение России.
Мистер. В воскресенье Пригожин был необычайно тихим. Мистер. Независимая российская телекомпания, обратившаяся к представителю Пригожина за комментариями, заявила, что вскоре начнет отвечать на вопросы прессы.
Неясно, насколько безопасно г-ну Пригожину в Беларуси, и г-н Пригожин продолжает преследовать тех, кто, по его мнению, его предал, либо в России, либо за границей. Как будто для того, чтобы подчеркнуть этот момент, в воскресенье в эфир вышло фирменное кремлевское еженедельное телешоу «Вести Нделу». Путин показал старый клип, в котором говорится, что он никогда не простил бы «предательства». Еще одним основным докладчиком был гость г. Он призывал к казни Пригожина и его высшего военачальника.
Кроме того, как военачальник Г. Стремление г-на Пригожина уберечь свою страну от войны. Может противоречить целям Лукашенко.
«Для Лукашенко опасно иметь Вагнера в Беларуси», — сказал Дмитрий Болгунец, белорусский политолог, который преподавал в элитном московском университете, прежде чем стать активистом оппозиции.
«Пригожин — патриот Z. Полкунец ссылается на письмо, которое пришло в связи с конфликтом в Украине. «Это парень, который поддерживает войну, хочет империю, а Лукашенко боится империи».
Бойцы Вагнера покидали военный центр Ростова-на-Дону, а жители скандировали название группы. Непонятно, куда они идут.
Группа наемников, которая руководила одними из самых эффективных военных кампаний России на Украине, заявила, что уже стоит перед выбором: подчиняться Министерству обороны страны и контролировать его — институт, который она открыто ненавидит, — или расформировать.
Николай А. Банков, заместитель министра обороны России, заявил 10 июня, что несколько «добровольческих бригад» страны должны подписать контракты с министерством до конца месяца. Через несколько дней г. Путин сказал группе провоенных блоггеров, что соглашения должны быть подписаны в ближайшее время.
Мистер. Пригожин не собирался преклоняться перед российскими военачальниками, которых он часто обвинял в коррупции и некомпетентности. «Никто не будет подписывать контракты», — сказал он. Заявление 14 июня.
В воскресенье было неясно, правда ли это.
Что касается Украины, то, несмотря на то, что это наращивание может ослабить военные усилия России, аналитики полагали, что это сделает его менее вероятным, чем если бы российские военные были вынуждены вывести резервные части с фронта для защиты Москвы.
Атаки продолжались. Российский снаряд попал в пятиэтажный жилой дом в Херсонской области на юге Украины перед рассветом, в результате чего погиб 44-летний мужчина и женщина оказалась под завалами, сообщили местные власти.
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался кратким восстанием, чтобы повторить сообщение о том, что его страна борется с непостоянным соседом от имени всей Европы.
«Сегодня мир увидел, что капиталисты России ничего не контролируют, — сказал г. Об этом Зеленский заявил в видеообращении поздно вечером в субботу. «Ничего. Полный хаос. Полное отсутствие каких-либо предзнаменований».
Мистер. Зеленский г. Он издевался над Путиным, не называя его имени.
«Я бы сказал по-русски: парень из Кремля явно очень напуган и куда-то прячется, не показывая себя», — сказал он.
Отчетность добавлена Джулиан Э. Барнс, Валери Хопкинс, Иван Нечебуренко, Антон Трояновский, Мэтью Мпоук Бигг, Джон Исмей, Алина Лобзина И Милана Мазева.
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