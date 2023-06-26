Путаница и неуверенность охватили Россию в воскресенье, когда президент Владимир В. Путин или лидер повстанческих наемников Евгений В. Пригожин, появившийся из ниоткуда на публике через день после самого глубокого правительственного кризиса за три десятилетия — явного военного переворота, — был выведен из строя.

Хотя государственное телевидение пыталось трубить о том, что единство и «зрелость» России возобладали, независимые комментаторы, оценивая ущерб, заявили, что г-н Некоторые вслух задавались вопросом, почему большую часть российского руководства никто не видел и не слышал.

Мистер. Помимо Путина, министр обороны Сергей К. Шойгу или военачальник Валерий Васильевич. Герасимово не появлялось на публике с начала восстания в пятницу вечером. Незаметными оказались и многие руководители спецслужб страны.

«Где руководство Минобороны, когда дивизия вооружений подходит к Москве?» Юрий Коденок, один из небольшого племени влиятельных военных блоггеров, выступил в качестве поддерживающего, хотя и критического голоса по поводу войны в Украине. Мог ли внешний враг с такой же легкостью двинуться на столицу?