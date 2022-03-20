entertainment

После вторжения кинематографисты переименовали систему камер «Русская рука» в «Ю-кран».

20 марта, 2022
Muhammad

Система камер, использованная в бесчисленных голливудских фильмах и ранее известная как «Русская рука», была переименована ее изобретателями в «U-Crane» в честь страны, из которой она пришла. Фото: Myvisuals/Shutterstock через AFP

Система камер, использованная в бесчисленных голливудских фильмах и ранее известная как «Русская рука», была переименована ее изобретателями в «U-Crane» в честь страны, из которой она пришла.

Установленная на крыше гироскопическая лебедка используется для динамического освещения автомобильных погонь и давки, позволяя зрителям парить вместе с быстро едущим чемпионом.

Это основной элемент боевиков, в том числе франшизы «Форсаж», «Черная вдова» и почти всех фильмов с Томом Крузом в главной роли.

До недавнего времени устройство, разработанное киевской компанией «Фильмотехник» в 1990-х годах, было известно как «Русская рука».

Но не более.

«Новое официальное название всемирно известной системы Filmotechnic — U-CRANE в честь страны ее происхождения и ее героической борьбы с российской агрессией», — сообщило в прошлом месяце дочернее предприятие компании в США в Instagram.

«Гиростабилизированная крановая система была спроектирована и построена в Украине компанией «Фильмотехник» и будет производиться в Киеве еще долгие годы!»

Торговый журнал разнообразныйкоторая первой сообщила о смене названия на U-Crane, сообщила, что в «Фильмотехнике» в осажденном Киеве работает около 250 человек.

Кевин Дешемакер из Filmotechnic USA сказал, что название «Русская рука» было удалено в честь украинского киноинженера и владельца компании Анатолия Кокоша и украинских сотрудников компании.

«Я отправил письмо нашей международной группе по электронной почте с просьбой удалить все знаки на стрелах автомобилей, грузовиков, трейлеров и веб-сайтов и больше не использовать хэштег #russianarm», — говорится в заявлении Дешмимейкера.

«Как группа, мы решили, что U-CRAN будет более респектабельной альтернативой, и так началось движение в социальных сетях».

READ  Олег Брянский, звездный танцор, ставший звездным педагогом, скончался на 9191 году жизни.

Три недели назад российские войска напали на Украину, вынудив миллионы мирных жителей покинуть свои дома, некоторые из которых пересекли международные границы.

Силы вторжения обвиняются в нападении на школы, больницы и театры, в игнорировании установленных правил ведения конфликта, требующих, чтобы мирные жители были избавлены от ужасов войны. Джей Би

Похожие истории:

Джиджи Хадид пожертвовала прибыль от Недели моды жертвам войны в Украине и Палестине

Стинг поет песню 1985 года «Русские» как призыв остановить войну между Россией и Украиной.

Самые горячие новости в сфере развлечений прямо на ваш почтовый ящик

прочитайте следующее

Не пропустите последние новости и информацию.

участие в ИНКВАЙРЕР ПЛЮС Чтобы получить доступ к The Philippine Daily Inquirer и более чем 70 изданиям, поделитесь до 5 виджетами, прослушайте новости, загрузите уже в 4 утра и поделитесь статьями в социальных сетях. Звоните 896 6000.

Для отзывов, жалоб и запросов, позвоните нам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.