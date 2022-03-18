После вторжения кинематографисты переименовали систему камер «Русская рука» в «Ю-кран», Entertainment News

Система камер, использованная в бесчисленных голливудских фильмах и ранее известная как «Русская рука», была переименована ее изобретателем в «U-Crane» в честь страны, из которой она пришла.

Установленная на крыше гироскопическая лебедка используется для динамического освещения автомобильных погонь и давки, позволяя зрителям парить вместе с быстро едущим чемпионом.

Это основной элемент боевиков, в том числе франшизы «Форсаж», «Черная вдова» и практически всего, где играет Том Круз.

До недавнего времени устройство, разработанное киевской компанией «Фильмотехник» в 1990-х годах, было известно как «Русская рука».

Но не более.

«Новое официальное название всемирно известной системы Filmotechnic теперь — U-CRANE в честь страны ее происхождения и ее героической борьбы с российской агрессией», — сообщило в прошлом месяце дочернее предприятие компании в США в Instagram.

«Гиростабилизированная крановая система была спроектирована и построена в Украине компанией «Фильмотехник» и будет производиться в Киеве еще долгие годы!»

Торговый журнал Variety, первым сообщивший об изменении названия, сообщил, что в «Фильмотехнике» в осажденном Киеве работает около 250 человек.

Кевин Дешемакер из Filmotechnic USA сказал, что название «Русская рука» было удалено в честь украинского киноинженера и владельца компании Анатолия Кокоша и украинских сотрудников компании.

«Я отправил письмо нашей международной группе по электронной почте с требованием удалить все баннеры на стрелах автомобилей, грузовиков, трейлеров и веб-сайтов и больше не использовать хэштег #russianarm», — говорится в заявлении Дешмимейкера.

«Как группа, мы решили, что U-CRAN будет более респектабельной альтернативой, и так началось движение в социальных сетях».

Три недели назад российские войска напали на Украину, вынудив миллионы мирных жителей покинуть свои дома, некоторые из которых пересекли международные границы.

Силы вторжения обвиняются в нападении на школы, больницы и театры, в игнорировании установленных правил ведения конфликта, требующих, чтобы мирные жители были избавлены от ужасов войны.