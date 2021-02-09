После года заявлений о выпуске 93 игр за пять лет Take-Two заявила, что выпустит 93 игры за пять лет.

Спустя почти год после объявления о своих планах выпустить 93 игры в следующие пять лет Take-Two Interactive, материнская компания Rockstar Games, еще раз заявила, что выпустит 93 игры в следующие пять лет, и это число исходит от Take-Two Interactive. – Прибыль Two Interactive Сегодня компания назвала очень конкретную цифру, не указав года, с тех пор как она впервые дала это число, и не указав, как ее выпуски за последний год вписываются в запланированный список из 93 наименований.

Когда инвестор попросил позвонить, чтобы объяснить, как прошлый год повлиял на это число, председатель Take-Two Карл Слатов, похоже, указал, что эталонный показатель «93 названия за пять лет» начался в 2020 году, и это было не просто новая цель – начать в 2021 году. «93 названия, которые мы представили, были моментальным снимком, и это был момент времени», – сказал он. «И с тех пор мы не давали никаких обновлений по этому поводу. Конечно, вещи постоянно меняются, не так давно, так что вы не можете ожидать, что будет много движения, но я определенно могу сказать вы, что есть некоторые вещи. Это упало, а некоторые вещи вернулись. Но в целом это все еще очень хорошие цифры. Мы ожидаем, что этот конвейер будет таким же гладким, как мы проходим через разные этапы, поэтому со временем он будет меняться, но мы не предоставили никаких дополнительных обновлений, кроме объявления The initial, которое мы предоставили “.

Он также подробно рассказал об ожиданиях компании в отношении этих 93 игр, которые, кстати, снова совпали со статистикой, которую он привел в мае прошлого года: 63 игры – это «основные игровые возможности», 17 – «средние» игры и 13 – «казуальные». ” Он прогнозирует, что 47 выпусков будут существующими IP-адресами, а остальные – новыми IP-адресами. 72 диаграммы для консолей, ПК и потоковых сервисов, семь из которых переносятся на мобильные устройства; 23 из 93 будут только на мобильных устройствах. 67 игр будут премиум-версий, а 26 игр будут бесплатными.

Это не значит, что Take-Two не достигла целевого показателя в 93 релиза за последний год. В 2020 году его аффилированные лица выпустили ряд игр, включая разрывы из специального раздела, и несколько игр от 2K Games, включая Carnival Games, NBA 2K21, XCOM: Chimera Squad, WWE 2K Battlegrounds и Mafia: Definition Edition. Он также выпустил несколько пакетов DLC (которые, как ранее определил Слатофф, не учитывались в 93 выпусках игр), а также перевыпустил старые игры на новых платформах, таких как Borderlands 3 и NBA 2K21 для платформ следующего поколения, а также BioShock: Коллекция появится на Nintendo Switch – неясно, войдет ли она в 93.

Это число также может указывать на веху, установленную в текущем финансовом году, который Take-Two все еще находится в середине, заканчивающемся 31 марта 2020 года. Компания, вероятно, предоставит более полную информацию о прогрессе в направлении 93 релизов игры. в финансовой отчетности на следующий квартал, которая будет включать прибыль и плановые показатели на новый финансовый год на новый финансовый год.

В число будущих игр, которые, вероятно, войдут в это число, входят GTA 6, о которой еще не было объявлено, новая игра BioShock, Kerbal Space 2 (которая была отложена как минимум до 2022 года) и обычный ежегодный список игр 2K Sports, включая NBA 2 K. .

Take-Two опубликовал еще один солидный квартал доходов, включая новые рекорды для GTA Online и Red Dead Online, при этом количество акций, ранее выросших после выпуска Cayo Perico Heist в конце прошлого года.

Ребекка Валентайн – корреспондент IGN. Вы можете найти это в Твиттере Вставить твит.