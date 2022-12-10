После длительного заключения в России Бритни Гринер приходится приспосабливаться к жизни на родине.

Бритни Гринер собирается вернуться к жизни, замершей за девять месяцев заключения в России, но предстоящее путешествие может принести свои собственные трудности.

Звезда WNBA вернулся на американскую землю после того, как Вашингтон согласился освободить осужденного торговца оружием и вернуть его в Россию, чтобы это произошло. Грейнер находилась под стражей с 17 февраля, за несколько дней до того, как Россия вторглась в Украину, после того как в ее сумке были обнаружены картриджи для электронных сигарет с маслом каннабиса.

Ее первая остановка была в медицинском госпитале армии США в Техасе. официальные лица США говорят Здесь будут оказывать специализированные медицинские услуги и консультации.

«Правительство Соединенных Штатов сосредоточено на обеспечении того, чтобы благополучие Бритни Грейнер и ее семьи было приоритетом, а вся доступная помощь оказывалась должным образом», — заявила представитель Министерства обороны Лиза Лоуренс в электронном письме.

Гринер столкнулась с Девять лет в российской колонии После осуждения за хранение и контрабанду наркотиков.

Следующим для Гринер будет процесс адаптации — к жизни в Штатах, жизни в центре внимания и той жизни, которой она жила раньше.

Индивидуальная поездка

сказала Рут Ланиус, доктор медицинских наук, профессор психиатрии Западного университета в Лондоне, Онтарио. Этот тип сценария включает в себя человека, который должен привыкнуть к совершенно другой ситуации, чем он только что был.

«Это не всегда легко и требует времени», — сказал Ланиос, говоря об общем контексте такого процесса, который может варьироваться от недель до месяцев или даже дольше.

Грейнер видели выходящей из самолета, приземлившегося в Техасе в пятницу, имея в виду момент, когда она вернулась на территорию США после более чем девяти месяцев содержания под стражей в России. (Сьюзан Кордеро/AFP/Getty Images)

В случае с Гринер это означало бы переход от крайне ограниченной жизни в неволе к свободе.

По словам Ланиоса, человек, пытающийся перестроиться таким образом, нуждается в социальной поддержке, поскольку люди в своей жизни работают над пониманием того, что им нужно и с какой степенью участия они могут справиться.

До сих пор Гринер получала сильную поддержку от своих близких, из ее товарищей игроков WNBAБелый дом и А также аудитория.

«За последние 10 месяцев не было ни дня, когда мы все не думали о Бритни Гренье в наших умах и сердцах, и теперь это превратилось в коллективный взрыв радости», — комиссар WNBA Кэти Энгельберт. сказал он в заявлении в четвергкогда стало известно, что Грейнер свободен.

По словам Ланиоса, общественная поддержка, вероятно, будет положительным фактором в таком контексте.

спортивный фактор

Спортсмены известны своей стойкостью и решимостью.

Эти черты могут быть полезны для кого-то вроде Грейнера, сказал Фрэнсис Флинт, почетный доцент кафедры кинезиологии и медицинских наук Йоркского университета в Торонто.

смотреть | Путешествие Бритни Гренье домой: Перелет Бритни Гренье из России в США Звезда баскетбола Бриттни Гринер вернулась в США после освобождения из России в рамках обмена пленными. По возвращении она встретилась с торговцем оружием Виктором Бутом, освобождение которого было санкционировано президентом США Джо Байденом в рамках сделки.

Но у Флинт неизбежно будут моменты впереди, когда ей придется «использовать эту стойкость», чтобы справиться с депрессией, с которой она может столкнуться.

«Должен быть отскок», сказала она.

Кэтрин Сабистон, профессор Школы кинезиологии и физического воспитания Университета Торонто, сказала, что месяцы, которые Грейнер провел в заключении, несомненно, будут трудными.

«Опираясь на теории посттравматического роста, этот тип события, вероятно, серьезно бросил ей вызов, и у нее было достаточно времени в изоляции, чтобы подумать и подумать о своем следующем шаге», — сказала она по электронной почте.

Звездный спортсмен будет продолжать сталкиваться с «давлением и страданиями… но все эти условия могут способствовать росту».

Надеюсь, вы их «подключите».

Гринер не объявила о своих планах, хотя некоторые из ее сторонников надеются снова увидеть ее игру.

сказала Дон Стейли, которая Тренировать сборную, завоевавшую золотые медали Олимпийских игр 2020 года. Пьеса Гринера.

Фреска художника Исаака Кэмпбелла, изображающая Бритни Грейнер и других американцев, содержащихся за границей, можно увидеть в четверг в районе Джорджтаун в Вашингтоне, округ Колумбия. (Оливье Доллери/AFP/Getty Images)

«Мы хотим, чтобы она вернулась в свое счастливое место. Поэтому я надеюсь, что Бритни поддержит ее. Но если она этого не сделает, я действительно пойму, почему. Мы все еще поддерживаем ее. Мы все еще поддерживаем ее».

Сабистон из Университета Торонто сказал, что Грейнер, чернокожая спортсменка-гей, была «первопроходцем» задолго до своего ареста в России и имела опыт преодоления препятствий.

«Я столкнулась с проблемами, характерными для пересечения пола, расы и сексуальной ориентации», — сказала она.

«Столкновение с трудностями было частью ее спортивной карьеры», — сказала она. «Это, безусловно, поможет справиться с таким большим давлением, связанным с возвращением в спорт».

Остальные ждут репатриации

Обмен, который привел Грейнера домой, не смог освободить Пола Уилана — еще одного заключенного. США надеются включить их в сделку.

смотреть | Семья Пола Уилана пока не отдыхает: «Мы должны набраться терпения, — говорит брат Пола Уилана. Дэвид Уилан, чей брат, родившийся в Оттаве, был арестован в России почти четыре года назад, отреагировал на освобождение Бритни Гренье, в то время как его брат остается в заключении.

Правительство США продолжает настаивать на его освобождении. Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что между двумя странами возможны новые обмены пленными.

История Уилана не исчезнет и не останется незамеченной сторонниками Гринера.

«Мы надеемся, что Пол Уилан и все несправедливо задержанные американцы вернутся домой в целости и сохранности как можно быстрее», — сказал Энгельберт, комиссар НБА, в заявлении, приветствующем освобождение Гринера.