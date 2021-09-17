После задержки разработчик Battlefield 2042 говорит фанатам: «Будьте верны, семья»

Electronic Arts в последнее время задерживать Одна из ее самых больших игр года, Поле битвы 2042, но, по словам ведущего разработчика программного обеспечения Джима Хейгла, это не означает, что с игрой что-то не так. Хейл в своем сообщении в Твиттере сказал, что нет причин беспокоиться о задержке Battlefield 2042 – игре просто нужно «немного больше времени в цикле вращения», сказал Хейл. Релиз игры запланирован на 19 ноября, а не на 22 октября.

«Здравствуйте, я действительно ценю всю поддержку сообщества в связи с новыми датами 2042 года, – сказал Хейгл. – Мне так приятно доверять нам». «И вы должны. Это надежная игра. Это не мое первое родео. Это не проблема с проектом. Просто ему нужно немного больше времени в цикле вращения».

Привет, я очень ценю всю поддержку сообщества в отношении новых дат на 2042 год. Хорошо, что вы нам доверяете. И ты должен. Это солидная игра. Это не первое родео. У этого проекта нет проблем. Ему просто нужно немного больше времени на отжим. Наслаждайся верой pic.twitter.com/CkPwoles8q – Джим Хейгл (@jimhejl) 17 сентября 2021 г.

В настоящее время Хейл работает над настройкой мозаики ландшафта в Battlefield 2042, «чтобы добиться максимальной производительности, не жертвуя ничем визуально».

Хейл также рассказал о том, как Battlefield 2042 разрабатывается в течение 24 часов благодаря тому, как команда разработчиков со всего мира работает над этим.

Довольно интересно – из-за географии студий работа происходит буквально каждый час дня. Когда группа вышла, другая команда просто просыпается. Это воодушевляет свидетельствовать. Этот проект никогда не спит – Джим Хейгл (@jimhejl) 17 сентября 2021 г.

В другом твите Хейл признал, что, как и любое другое творческое начинание, некоторым людям может не понравиться то, что DICE предлагает в Battlefield 2042. «То, что мы делаем, – это творческое начинание. Не все будет работать», – сказал Хейл. .

Мы занимаемся творчеством. Это не поразит все. Характер игры. Это как в киноиндустрии. Спасибо, что остаетесь с нами. – Джим Хейгл (@jimhejl) 17 сентября 2021 г.

Объясняя задержку, DICE заявила, что разработка Battlefield 2042 во время пандемии создала «непредвиденные проблемы» для разработчиков. EA ожидала, что ее разработчики смогут вернуться в офис и поработать в студии, чтобы закончить Battlefield 2042, но это оказалось невозможным, что и привело к задержке.

Многопользовательская бета-версия Battlefield 2042 была запланирована где-то на сентябрь, но похоже, что это так. Переносится до начала октября.