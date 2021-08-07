После исключения из Олимпиады мужские художественные гимнастки Японии полюбили

ТОКИО (AFP) – На окраине Токио Хироми Мацумото влюбилась в онлайн-видео о художественной гимнастике – головокружительном водовороте балета и акробатики, взлетающих булавах и сверхъестественных изгибов тел.

Но это была не художественная гимнастика, которая в настоящее время проводится на Олимпийском стадионе всего в нескольких милях от ее дома, где женщины борются за медали в гранд-финале Игр по гимнастике.

Художественные гимнасты Мацумото, которых он встретил, были мужчинами.

Художественная гимнастика – один из немногих видов спорта на Летних Играх, помимо синхронного плавания, в котором участвуют только женщины. Но в принимающей стране, Японии, мужская версия зародилась несколько десятилетий назад и до сих пор остается популярным видом спорта. Около 1500 мальчиков и мужчин занимаются художественной гимнастикой, а некоторые пытаются расширить ее распространение по миру, мечтают о дне, когда ее признают на Олимпийских играх.

Но другие по-прежнему опасаются, что международное признание может запятнать их любимый вид спорта и вынудить их отказаться от контроля над техникой, которой они овладели 70 лет назад.

«Это деликатный вопрос, и он вызывает очень смешанные и сложные чувства», – сказал Мацумото. «Потому что спортсменам, а также болельщикам и тренерам нравится, как это делается сейчас, и они не хотят, чтобы кто-то изменил его».

Олимпийская версия в исполнении женщин зародилась в Советском Союзе, и Россия продолжает доминировать в этом виде спорта. Женщины носят сексуальные платья, инкрустированные драгоценными камнями, а ее стиль – элегантность и гибкость. Есть медали отдельных исполнителей и групп из пяти женщин, движущихся в совершенной гармонии, которые кажутся связанными невидимой нитью. Им запрещается выполнять приземления высокой интенсивности, характерные для художественной гимнастики, такие как качели и ручные пружины.

Но мужская художественная гимнастика в японском стиле – это проявление мускулов и скорости, а также ухудшение состояния. Они выполняют серию движений, похожих на гимнастические упражнения, называемые «точо», и добавляют захватывающие движения поддержки, такие как пирамиды и метание корзины. В олимпийской версии женщины подбрасывают четыре предмета: ленты, обручи, мячи и дубинки. Мужчины также используют дубинки, но обменивают других на палку, веревку и набор маленьких колец. Их стиль похож на смесь балета и брейк-данса.

«Люди часто говорят, что занятия художественной гимнастикой – это женское занятие, и это женское занятие», – сказал Мацумото.

Она сказала, но потом они посмотрели видео и поняли, что она ошибалась. «Это совсем не женское начало, это противоположность женского начала. Мир этого не признал».

Мацумото, который изучал лингвистику и работает учителем английского языка, считает, что одним из самых больших препятствий на пути к распространению этого вида спорта является язык: большинство художественных гимнастов говорят только на японском, поэтому этот стиль остался в японских кругах. Она создала канал на YouTube и страницу в Facebook и быстро стала неофициальным представителем этого вида спорта, стремясь распространить интерес по всему миру.

«Этот вид спорта в Японии восходит к 1940-м годам», – сказал Котаро Ямада, тренер, возглавляющий комитет Федерации гимнастики Японии. В то время в Японии и мужчины, и женщины выполняли один и тот же мышечный стиль художественной гимнастики.

Этот вид спорта был признан Международной федерацией гимнастики в 1960-х годах и первоначально назывался «современная гимнастика», основываясь на российской модели, подчеркивающей плавность, искусство и танец. Она дебютировала на Олимпийских играх в 1984 году в Лос-Анджелесе.

По словам Мацумото, по мере распространения по всему миру мужская и женская версии Японии расходились: мужчины придерживались более центрированной версии, а женщины переходили в соответствии с международными стандартами.

Для мужчин этим видом спорта занимаются в нескольких местах, где нет международных правил. В Испании, например, мужчины занимаются художественной гимнастикой, как и женский вариант.

Марио Ламм, канадский тренер по гимнастике, увлекся этим видом спорта и несколько раз ездил в Японию, чтобы изучать его. Он начал программу в Канаде два десятилетия назад, в которой первоначально было около пяти детей в подвале общественного центра с настолько низким потолком, что они едва могли бросать дубинки. Ламм сказал, что с годами его число расширилось примерно до 100, и оно открыто как для мальчиков, так и для девочек.

У него есть опыт в боевых искусствах, и он назвал свое шоу «Боевой гимнастикой», потому что ему показалось прекрасной смесью гимнастики и боевых искусств. Название не было задумано как прикрытие для привлечения семей, которые, возможно, скептически относились к зачислению своих детей в художественную гимнастику, но он считает, что это помогло.

Ламм был членом альянса, который много лет назад обратился в Международную федерацию гимнастики по поводу включения мужского ритма в Олимпийские игры. Он вспоминает, что они признавали, что спорт многообещающий, но сказал, что в нем участвовало слишком мало гимнасток и стран.

Ямада, известный японский тренер, работал с тренерами из других стран, стремясь расширить этот вид спорта за пределы своей страны.

«Нам необходимо распространить этот вид спорта по всему миру, прежде чем он будет признан кандидатом на Олимпиаду», – сказал Ямада. «Мало-помалу мы получаем больше внимания и признания в мире».

В 2016 году команду из японского университета пригласили провести церемонию закрытия Олимпиады в Бразилии.

Средняя школа, известная своей командой по художественной гимнастике, создала группу под названием Blue Tokyo, чтобы дать гимнасткам возможность продолжать выступать после школы. «К этому виду спорта в Японии относятся очень серьезно», – сказала Сара Ходж, писатель-путешественник, которая живет в Японии и работает над тем, чтобы добиться международного признания в Японии. В некоторых средних школах есть общежития, где гимнасты должны жить вместе, чтобы способствовать духу товарищества и командной работы.

Она сказала, что Blue Tokyo заняла первое место в World of Dance в Лас-Вегасе и была представлена ​​в America’s Got Talent. В социальных сетях появляются фан-сайты.

Японские гимнасты уезжают за границу и распространяют информацию в своих новых домах: самые успешные практикующие часто находят работу в американском цирке. По крайней мере, дюжина человек переехала в Лас-Вегас или Орландо, чтобы выступить в Cirque du Soleil.

Ватару Ито, национальный герой, выступает в акробатической сцене Drawn to Life во Флориде, посвященной анимации Диснея, и использует свою платформу для продвижения мужской художественной гимнастики.

Он хотел бы видеть мужскую художественную гимнастику на Олимпийских играх, но он также защищает спорт, которым занимается с трех лет.

Он сказал: «Я думаю, что мы должны делиться правилами и навыками по всему миру, но я также думаю, что мы должны делиться ими осторожно».

Мацумото считает, что однажды мир полюбит мужскую художественную гимнастику.

Она считает это катанием на коньках, без льда.

«Сноубординг иногда женственен, и люди никогда не скажут:« О, это девчачье занятие ». «Когда это делают мальчики, это прекрасно, но в то же время мужественно и замечательно». «Я хочу, чтобы люди считали художественную гимнастику крутой, в том числе и для мальчиков».

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