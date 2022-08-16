После испытаний МБР США заявили, что это «не результат текущих мировых событий».

Рано утром во вторник с калифорнийской базы космических сил Ванденберг была запущена невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III для проверки возможностей ядерных вооруженных сил США.

Ракета доставила обратно испытательную машину, которая преодолела около 6700 километров до атоллов Кваджалейн на Маршалловых островах, где установлено передовое оборудование слежения для проверки точности и надежности системы межконтинентальных баллистических ракет. Во время вооруженного конфликта такая ракета с дальностью полета около 10 000 км могла быть оснащена ядерной боеголовкой.

В пресс-релизе, ВВС США давно пытались описать это испытание как запланированное и не проводилось из-за текущих событий в мире. Вместо этого, как заявили в ВВС, это стало результатом «месяцев готовности» нескольких правительственных партнеров.

«Этот запланированный испытательный пуск демонстрирует, как парк межконтинентальных баллистических ракет нашей страны демонстрирует готовность и надежность наших систем вооружения», — сказал полковник Крис Круз, командир 576-й летно-испытательной эскадрильи. «Это также отличная платформа для демонстрации навыков и опыта нашего персонала по техническому обслуживанию стратегических вооружений и ракетных расчетов, которые постоянно несут службу в целях защиты Родины».

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Тем не менее, тест во вторник, который произошел во вторник в 07:49 по местному времени в Калифорнии или в 07:49 UTC, был примечателен своим временем. Как минимум дважды в этом году ВВС откладывали или отменяли испытания Minuteman III из-за геополитической напряженности.

2 марта Пентагон Он сказал, что был Отсрочка испытаний межконтинентальных баллистических ракет, чтобы избежать каких-либо просчетов с Россией, которая только что вторглась в Украину. В то время президент России Владимир Путин поставил свои силы ядерного сдерживания на «специальную систему боевых задач». Месяц спустя, когда напряженность все еще нарастала, ВВС подтвердили Запланированное испытание Minuteman III было отменено.

Тест вторника также был отложен из-за геополитических событий. Агентство Рейтер сообщило. Стремясь не посылать неверный сигнал после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила поездку на Тайвань, Китай ответил демонстрацией силы ранее в августе.

За последние полвека американские военные провели более 300 испытаний межконтинентальных баллистических ракет, чтобы убедиться в готовности своего арсенала ракет, более 400 из которых были развернуты вокруг Соединенных Штатов на случай, если они будут задействованы в ядерном конфликте. Эти ракеты призваны служить сдерживающим фактором, и независимо от того, кто будет действовать первым в ядерной войне, Соединенные Штаты смогут нанести ответный удар с разрушительной силой.