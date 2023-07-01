После мятежа над деятельностью Вагнера в Африке нависли тучи. Новости Вооруженных Сил

Многие наблюдатели в Западной и Центральной Африке наблюдали за развитием повстанческого движения группы Вагнера в России, и им было любопытно узнать о его значении в более широких операциях наемников на континенте.

С 2018 года, когда Вагнер прибыл в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) для борьбы с повстанцами, вооруженная группировка расширила свое присутствие и впоследствии начала операции в Мали, Судане и Ливии. Для африканских правительств, пытающихся справиться с растущей внутренней нестабильностью, Вагнер стал спасательным кругом.

После того, как наемники помогли президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере бороться с силами повстанцев в 2018 году, русский язык стал официальным языком, преподаваемым в школах страны, а лидеры Вагнера стали фигурами в столице Банги.

В Мали военные потеряли терпение после десятилетия сотрудничества с бывшим колониальным хозяином Францией в борьбе с отсутствием безопасности со стороны вооруженных групп, связанных с «Аль-Каидой» и ИГИЛ (ИГИЛ), и вместо этого подписались на Вагнера.

Но после попытки мятежа в «Вагнере» на прошлой неделе туман навис не только над зарубежными операциями вооруженной группировки, но и над двусторонними отношениями между Россией и африканскими странами, использующими наемников.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на прошлой неделе, что «несколько сотен военнослужащих», работающих «инструкторами» в ЦАР по правительственному заказу, продолжат свою работу.

Яби Жиль, основатель Западноафриканского аналитического центра (WATHI), сказал Al Jazeera, что комментарии не были неожиданными.

«Объявление Лавро является четким свидетельством того, что «Вагнер» — это не просто компания наемников. «Вагнер» — это компания, которую российское правительство терпит и которая действует в интересах России, особенно за пределами страны», — сказал Жиль.

«Для Мали и ЦАР важно иметь уверенность в продолжении сотрудничества с Россией».





«Я не знаю, что будет»

Поскольку в последние годы в Африке начали действовать и другие частные военные подрядчики, есть и военные варианты, если Вагнер будет вынужден покинуть континент.

«Руководители этих новых компаний — бывшие сотрудники Вагнера, хорошо осведомленные об операциях Вагнера в Африке, и российское правительство могло бы легко использовать их, чтобы помочь восстановить все операции Вагнера, особенно в Центральной Африке», — сказал старший следователь Чарльз Бушель. Центральноафриканской Республики в Международную кризисную группу.

Тем не менее неопределенность вызывает беспокойство у правительств, которые полагаются на опыт Вагнера в области обороны.

«Мы видели довольно много стресса у офицеров. «Мы наблюдаем такой стресс, потому что они не уверены на 100 процентов, выживет ли Вагнер в следующие несколько месяцев», — сказал Бузель.

Но, как и Кремль, восстание Вагнера стало поучительной историей для африканских правительств.

Африканские страны теперь будут более осторожными, потому что повстанческое движение Вагнера против Москвы может легко разыграться дома, сказал Бегари Сембе, региональный директор Центра исследований мира в Африке Института Тимбукту.

«Они должны перестать думать об аутсорсинге своей безопасности. Это нежизнеспособная стратегия, учитывая новую ситуацию сейчас, африканские страны будут очень осторожны в использовании Вагнера», — сказал он.

Несмотря на заверения Москвы, Мали и ЦАР остаются в непростом положении. «Мали и другие страны, связанные с этими негосударственными элементами, сейчас находятся между объятиями Вагнера и гневом Москвы», — сказал Сембе.

Запад снаружи, Вагнер внутри

По просьбе Бамако французские войска, которых приветствовали, когда в Мали в 2013 году начался конфликт, были выведены. Миротворческие силы ООН также уходят после того, как Совет Безопасности ООН проголосовал за их немедленный вывод.

Аналитики говорят, что единственным внешним влиянием региона ранее была ненависть к Франции за неспособность предотвратить расширение вооруженных групп и поддержку авторитарных режимов во главе с ныне находящимся в изгнании Евгением Пригожиным, которые открыли дверь Вагнеру.

«Во франкоязычных странах присутствие России является выражением оппозиции Франции. Это признак восстания, но это оттолкнуло их от Запада», — сказал Сембе «Аль-Джазире».

«У вас есть французская интервенция в Мали со многими операциями и неспособностью Франции и международных партнеров поддержать Мали из-за отсутствия безопасности».

ООН Ввиду того, что силы отсутствуют, а Вагнер находится в подвешенном состоянии, возникают опасения по поводу хрупкой среды безопасности в Мали и ее влияния на и без того неспокойный регион Сахеля.

«Очевидно, мы должны понимать, что у этих стран нет собственного агентства. В то же время, это реальность для этих стран — у них нет воли проводить внутренние реформы, чтобы они могли фактически нести ответственность за их собственной безопасности», — сказал Жиль.

Пока Вагнера вызывали, наемников обвиняли в нарушениях прав человека в Африке. Соединенные Штаты назвали Вагнера «транснациональной преступной организацией», ответственной за широкомасштабные злоупотребления.

Смена караула не меняет статус-кво. «Я не думаю, что это существенно изменит систему подотчетности с Вагнером, операции, безусловно, будут продолжаться в таком формате», — сказал Буссель.

«Будет ли это Пригожин или другой военный предприниматель, это не имеет большого значения. Это больше о том, кто будет контролировать компанию».