МОСКВА. Перед Владимиром Путиным всегда стояла непростая задача. Теперь его оппоненты говорят, что это практически невозможно, поскольку Кремль оказывает тотальное давление на всех, кто осмеливается выступить против российского президента.

В последние недели власти усилили репрессии против критиков и организаций, считающихся антиправительственными, в преддверии парламентских выборов осенью. Лидеры оппозиции были арестованы, правозащитные и юридические группы были вынуждены распуститься, а независимые медиа-организации почти еженедельно отстранялись от работы с тех пор, как в апреле был заключен в тюрьму Алексей Навальный, самый известный российский диссидент, который ранее пережил атаку нервно-паралитического действия.

Для некоторых политических обозревателей и кремлевских наблюдателей репрессии являются еще одним свидетельством того, что режим г-на Путина становится сильнее, несмотря на общественное недовольство экономикой и западные санкции в связи с его предполагаемыми нарушениями, включая нарушения прав человека.

Аналитики говорят, что он, похоже, не чувствует угрозы со стороны оппозиции или давления со стороны Соединенных Штатов и мало заинтересован в том, чтобы доставить удовольствие публике. Вместо этого власти, похоже, готовы использовать целый ряд инструментов, чтобы подавить любое пространство для проведения уличных протестов или расследования финансов г-на Путина и его ближайшего окружения.

«Это показывает, что Путин сейчас очень уверен в себе и может рассчитывать на силу, считая, что нет необходимости идти на какой-то компромисс между обществом и государством», – сказал Владислав Иноземцев, директор Москвы. Центр постиндустриальных исследований, некоммерческий аналитический центр.