Economy

После Навального путинский вызов России стал сложнее

28 июля, 2021
Marfa Fedoroa

МОСКВА. Перед Владимиром Путиным всегда стояла непростая задача. Теперь его оппоненты говорят, что это практически невозможно, поскольку Кремль оказывает тотальное давление на всех, кто осмеливается выступить против российского президента.

В последние недели власти усилили репрессии против критиков и организаций, считающихся антиправительственными, в преддверии парламентских выборов осенью. Лидеры оппозиции были арестованы, правозащитные и юридические группы были вынуждены распуститься, а независимые медиа-организации почти еженедельно отстранялись от работы с тех пор, как в апреле был заключен в тюрьму Алексей Навальный, самый известный российский диссидент, который ранее пережил атаку нервно-паралитического действия.

Для некоторых политических обозревателей и кремлевских наблюдателей репрессии являются еще одним свидетельством того, что режим г-на Путина становится сильнее, несмотря на общественное недовольство экономикой и западные санкции в связи с его предполагаемыми нарушениями, включая нарушения прав человека.

Аналитики говорят, что он, похоже, не чувствует угрозы со стороны оппозиции или давления со стороны Соединенных Штатов и мало заинтересован в том, чтобы доставить удовольствие публике. Вместо этого власти, похоже, готовы использовать целый ряд инструментов, чтобы подавить любое пространство для проведения уличных протестов или расследования финансов г-на Путина и его ближайшего окружения.

«Это показывает, что Путин сейчас очень уверен в себе и может рассчитывать на силу, считая, что нет необходимости идти на какой-то компромисс между обществом и государством», – сказал Владислав Иноземцев, директор Москвы. Центр постиндустриальных исследований, некоммерческий аналитический центр.

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