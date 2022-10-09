После нападения России на Запорожье Кулеба призывает мир немедленно сделать пять шагов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество предпринять пять шагов сразу после российских ракетных ударов по жилым кварталам Запорожья.

Кулеба сказал об этом в утверждение Об этом сообщает Укринформ.

Кулеба отметил, что минувшей ночью Россия выпустила более 20 ракет по жилым кварталам Запорожья, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек, 60 получили ранения, в том числе шестеро детей.

«Эти районы не имеют военного назначения. Единственная цель преднамеренных российских атак заключалась в том, чтобы причинить смерть и разрушения гражданскому населению, а также посеять ужас и страх. А преднамеренное нанесение ударов по гражданскому населению является военным преступлением. Нанесение ракетных ударов по мирным жителям, спящим в их дома, Россия в очередной раз доказала, что является террористическим государством».

В связи с этим он призвал международное сообщество немедленно предпринять пять шагов.

В частности, Кулеба призвал прокуратуру Международного уголовного суда и партнеров, занимающихся уголовным преследованием международных преступлений, совершенных Россией в Украине, срочно направить на место следователей и экспертов для документирования доказательств российских военных преступлений и привлечения виновных к ответственности.

В качестве второго шага он призвал США объявить Россию государством-спонсором терроризма, а другие страны призвал признать Россию террористическим государством.

Кроме того, Кулеба призвал международное сообщество решительно осудить Россию за бесчеловечные нападения на Запорожье и усилить давление за счет новых жестких санкций, которые устранили бы российскую военную машину. Он призвал партнеров, в том числе США, Великобританию, Израиль, Германию, Норвегию и Францию, срочно предоставить Украине более современные системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПРО).

«Доставка этого жизненно важного оборудования должна быть ускорена. Эти четыре буквы, АД и МД, означают для нас жизнь. Жизнь наших детей, которые ложатся спать в Запорожье и других городах Украины, не знают, проснутся ли они. Эти системы могут спасать жизни в будущем», — сказал Кулеба. Украина сейчас вместо того, чтобы стоять на складах».

В качестве пятого шага внешнеполитический деятель призвал страны, заявляющие о нейтралитете в отношении агрессии России против Украины, немедленно направить своих представителей в Запорожье и «переночевать в жилых массивах, чтобы почувствовать, что они прикрывают своим нейтралитетом».

Рано утром 9 октября оккупанты выпустили девять ракет С-300 и Х-22 по жилым кварталам Запорожья. Под обстрел попали десятки частных домов, два многоквартирных дома и другие объекты гражданской инфраструктуры города.