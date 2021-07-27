После ошеломляющего ухода Саймона Байлза золото выиграла Россия.

На Олимпийских играх в Токио, которые больше всего огорчили США, Симона Байлз отказалась от участия в командных соревнованиях по гимнастике после того, как они начались во вторник, что дало сборной России возможность выиграть золотую медаль и положить конец американскому доминированию на соревнованиях более десяти лет.
Звезда сборной США заявила, что отказалась от участия в мероприятии, потому что психологически она находилась не в том месте, где могла бы выполнять сложные и опасные навыки, которыми она известна, чувствуя слишком большое давление, чтобы добиться успеха. Она сказала, что ей трудно было стать величайшей гимнасткой в истории, и было очень трудно бороться за пределы ожиданий.
Перед мероприятием вторника она сказала, что начала «бороться со всеми этими демонами» и не может их сдержать.
«В конце концов, я должна делать то, что подходит мне, – сказала она, добавив: – Это досадно, что такое происходит на Олимпийских играх».
Она сказала, что не уверена, будет ли она снова участвовать в Олимпийских играх в Токио, начиная с финала многоборья в четверг, индивидуального соревнования.
Россия финишировала с общим результатом 169 528, на три очка опередив Соединенные Штаты, завоевавшие серебряную медаль, – 166,096. Британия выиграла бронзу с результатом 164,096.
Сборная России ошеломила американцев в плей-офф в воскресенье, что еще больше усилило давление на сборную США, чтобы сохранить ее бесспорный успех в спорте. Американцы знали о своей впечатляющей победной серии, в которую вошли Байлз и команда, известная как «Финал пятерки» на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, и Габби Дуглас и «Жестокая пятерка» на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.
В последний раз Соединенные Штаты проигрывали командный финал на Олимпийских играх или чемпионате мира в 2010 году России. С тех пор Соединенные Штаты значительно опередили мир в этом виде спорта, выиграв чемпионаты мира и Олимпийские игры не менее чем с 4 очками, что является большим отрывом в спорте, в котором участники часто делятся менее чем на одно очко. На Играх в Рио американцы разгромили россиян более чем на 8 очков.
Американская команда в Токио сделала все возможное, чтобы сохранить наследие успеха. Но без Билса американцы не могли угнаться за русскими. Казалось, что у них есть шанс попасть на золото в финальном зачете, хотя и в вольных упражнениях, и они отставали от первого места всего на восемь десятых. Внезапное падение Джордана Чили, которая приземлилась ей сзади одним из ее прерывистых пасов, принесло Чили всего 11,7 балла, и русские навсегда остались впереди.
На следующий день после того, как мужская команда выиграла олимпийское золото, женщины российской сборной выполнили его сложную программу точно и изящно, и сборная США не смогла угнаться за ней. Уверенность американцев в том, что они вышли в финал, не помогла заявке на возвращение России со второго места в плей-офф.
Во время плей-офф в воскресенье Байлз и некоторые из ее товарищей по команде совершили нехарактерные ошибки, потому что нервничали. Байлз споткнулся, отстегнув балансир, сделав большой шаг и несколько маленьких шагов назад. Практикуясь на паркете, она оказалась настолько закрытой, что поскользнулась на краю наклонной возвышенной поверхности для соревнований. В подвале я слез с ковра после приземления.
Эти ошибки, как и ошибки ее товарищей по команде, были полностью стерты в финале вторника. Однако, несмотря на то, что американцы глубоко вздохнули и попытались собрать самообладание, этого было недостаточно, чтобы вернуть США на первое место.