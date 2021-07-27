После ошеломляющего ухода Саймона Байлза золото выиграла Россия.

На Олимпийских играх в Токио, которые больше всего огорчили США, Симона Байлз отказалась от участия в командных соревнованиях по гимнастике после того, как они начались во вторник, что дало сборной России возможность выиграть золотую медаль и положить конец американскому доминированию на соревнованиях более десяти лет.

Звезда сборной США заявила, что отказалась от участия в мероприятии, потому что психологически она находилась не в том месте, где могла бы выполнять сложные и опасные навыки, которыми она известна, чувствуя слишком большое давление, чтобы добиться успеха. Она сказала, что ей трудно было стать величайшей гимнасткой в ​​истории, и было очень трудно бороться за пределы ожиданий.

Перед мероприятием вторника она сказала, что начала «бороться со всеми этими демонами» и не может их сдержать.

«В конце концов, я должна делать то, что подходит мне, – сказала она, добавив: – Это досадно, что такое происходит на Олимпийских играх».