После переворота армия Мьянмы убила более 40 детей. Вот история одного ребенка.

Никто точно не знал, почему солдаты бродили по Айе Мьят Ту, где находятся элегантные бревенчатые дома, каждый выкрашенный в веселый цвет, а бугенвиллии добавляют еще больше красок.

Соэ Оо взял кокос с семейной пальмы и осторожно нарезал его, чтобы сладкая вода не пролилась. Кажется, будто в туманной жаре отражается взрыв фейерверков.

Ай, приятель, схватил кусочек кокоса. Треск толкал ее по дороге от дома. По словам других жителей квартала, за деревьями последовала маскировка. Никто в семье его не видел.

Отверстие, образовавшееся пулей, было настолько маленьким, что господин Со Оо сказал, что не может понять, как это унесло жизнь его дочери, еще одной случайной жертвы Армии Хэппи-Триггера.

Он сказал: «Я просто упал». «И она умерла».

Похороны были на следующий день. Буддийские монахи скандировали, и скорбящие собрались вокруг гроба, подняв руки в трехпалом приветствии «Голодных игр», которое стало символом вызова протестующих. Жасминовые венки обрамляли лицо девушки, а пуля до сих пор лежит где-то в ее черепе.

«Я хочу содрать с солдата шкуру в отместку», – сказал У Тонкий Ньюнт, ее дядя. Она была просто невинным ребенком с добрым сердцем. Она была нашим ангелом ».

Семья собрала вокруг ее тела некоторые из любимых вещей Айе Мьят Ту: набор цветных карандашей, несколько кукол и фиолетового кролика, немного крема Fair and Lovely, палитру Monopoly и рисунок Hello Kitty, который она нарисовала за два дня. перед ее встречей. Убит, он был убит. На бумаге рядом с мультяшной кошкой А Мият Тао написала свое имя точными английскими буквами.

«Я чувствую себя опустошенной», – сказала г-жа Ту Луоянь, ее мать.

Сразу после похорон тело Айе Мьят Ту было кремировано, а ее сокровища сожжены в огне. В других частях страны солдаты похищали тела убитых, возможно, чтобы скрыть доказательства своей жестокости. В одном случае они эксгумировали могилу ребенка.

Семья не хотела того же для своей маленькой девочки.