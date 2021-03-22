После победы в Сингапуре, надежды на то, что фильм о зомби Саравака утонул в России и на американских кинофестивалях

Кучинг (22 марта): Последний малайский фильм Ибана «Belaban Hidup: Infeksi Zombie» («Борьба за жизнь: заражение зомби») разносится по всему миру после того, как он был удостоен награды за лучший полнометражный фильм на Всемирном кинокарнавале 2021 года в Сингапуре в марте. 19.

Продюсер и режиссер Рэй Ли, фильм вошел в шорт-лист на приз за лучший полнометражный фильм и лучший фильм ужасов на Международном фестивале символистских искусств (ISAFF) в Санкт-Петербурге, Россия.

Кроме того, художественный фильм, снятый в 2016 году, был номинирован на кинофестивале в Лос-Анджелесе Марина-дель-Рей (LAMDRFF), как он сообщил мне Borneo Post.

Саравакианцы включают Мишу Минут, Анну Мелиссу и Кэссиди Панггау.

В съемочную группу также входят Пабло Амирул, Пекин Ибрагим, Ultimate, Нелиса Низам из полуостровной Малайзии и Катрина Грей из «Hard Target» из Великобритании и Тигар из Индонезии.

Он сказал мне, что его жена Миша из Оранг Улу из Лембанга была сценаристом, а также помогла ему продюсировать и направить фильм.

На вопрос, что побудило их снять фильм, Ли сказал, что в 2016 году он и его жена сняли короткометражный фильм о пиратах против народа Ибан и были вдохновлены красотой и уникальностью традиционной куртки воина Баджу Джагунг.

«Поэтому я предлагаю Мише написать полный сценарий фильма о битве пиратов с воинами Ибана, а затем мы изменим сюжет на битву воинов Даяков с зомби».

«Длинный дом Ибана» был выбран в качестве места действия, потому что они чувствовали, что в Малайзии нет другого фильма, в котором воины-даяки сражаются с зомби, сказал он.

«Мы – первый серьезный фильм ужасов про зомби, в котором участвуют соплеменники. Мы чувствуем, что флора и фауна, традиции Баджу Джагунг и Длинный дом сделают наш фильм отличным от любого коммерческого фильма в Малайзии».

«Мы чувствуем, что культура даяков придаст нам эпичности в нашем фильме, и мы также чувствуем, что мир интересуется культурой саравак-даяков. Вот почему мы объединили современный и традиционный костюм из фильма о зомби с воинами-даяками в бою. . Мы надеемся, что сможем удивить Малайзию и мировую киноиндустрию ».

Он сказал мне, что он и его жена инвестировали в фильм с тех пор, как проект начинался как короткометражный фильм, который затем был предложен Национальной корпорации развития кино Малайзии (Vinas) для получения гранта на съемку фильма.

«Этот фильм вызвал особую гордость у малазийцев, жителей Саравака. Мы обеспечиваем множество рабочих мест и создаем много руководящих должностей для режиссеров Саравака, таких как продюсеры, дизайнеры гардероба, визажисты, актеры, актрисы и редакторы».

Пятьдесят процентов нашей команды из Саравака. В частности, Миша из Лимбанг Саравак, первой женщины-продюсера Даяка. Миша работает в местной киноиндустрии почти 10 лет », – сказал он мне.

Он сообщил, что он и его жена сейчас готовятся к съемкам еще одного фильма, основанного на культуре даяков, для местного телевидения.

Когда ему позвонили, Миша сказал, что «Belaban Hidup: Infeksi Zombie» должен появиться в кинотеатрах к концу года, но в зависимости от ситуации с пандемией.

Он сказал, что в настоящее время фильм демонстрируется на кинофестивалях в США, Великобритании, Японии, Сингапуре, Канаде, Турции, России, Греции, Словакии, Франции, Германии, Италии, Индии, Новой Зеландии, Австралии, Швеции, Аргентине и других странах. Пуэрто-Рико.

«На этих кинофестивалях наш фильм увидят и оценит. Пока мы выиграли один приз из Сингапура, и мы получили две номинации из России и одну из США. Мы надеемся получить как можно больше номинаций и наград. Тогда мы покажем его по телевизору.”

«Я очень горжусь тем, что изобразил культуру Саравака, особенно культуру даяков в фильме, и показал ее миру», – сказал Миша.

“Belaban Hidup: Infeksi Zombie” рассказывает о российском ученом, который создает зомби-подобную эпидемию, используя коренное население как часть своего опыта. Сюжет рассказывает о помощнике ученого, который сбегает в джунгли, чтобы найти вакцину, и группе молодых даяков, которые сражались с зомби.