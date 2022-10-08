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После получения Нобелевской премии мира российский суд постановил арестовать офис правозащитной организации.

8 октября, 2022
Vsevolod Egorov

По сообщениям агентств, московский суд в пятницу постановил арестовать московскую штаб-квартиру правозащитной группы через несколько часов после присуждения этой организации Нобелевской премии мира.

По сообщению информационного агентства «Интерфакс», Тверской районный суд постановил, что штаб-квартира группы в центре Москвы «превращается в государственную собственность».

«Мемориал», самая известная правозащитная организация в России, была официально распущена властями в декабре прошлого года.

Нобелевская премия мира была присуждена ранее в пятницу вместе с заключенным белорусским активистом Алеся Беляцким и Украинским центром гражданских прав.

Представитель прокуратуры обвинил мемориальный суд в «реабилитации нацистских преступников, клевете на должностных лиц и создании ложного образа Советского Союза».

Российские официальные лица представили мемориал как надругательство над прошлым страны.

Мемориал задокументировал сталинские преступления с момента его создания в 1989 году, создав большой исторический архив.

Опасения по поводу судьбы и безопасности архива возросли после роспуска группы.

Представитель «Мемориала» Ян Рачинский сообщил, что группа предлагала вывезти архивы за границу, но решила оставить их в России.

«Здесь был собран архив, люди отдавали нам свои документы, а не для того, чтобы мы их куда-то брали», — сказал он. «Наша миссия — сохранить архив».

В штаб-квартире группы регулярно проводились выставки, открытые для публики.

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