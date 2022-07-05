После потери Луганска украинские силы собрались защищать Донецк

Города Лисичанск «уже не существует» — жительница

Путин одержал крупнейшую победу в пятимесячной войне

Очередной Донецкий бой

Украина надеется на южный контрудар

Киев (Рейтер) — Российские силы нацелились на свои следующие цели в Донецкой области на востоке Украины во вторник после того, как президент Владимир Путин объявил о победе в соседней Луганской области, и пятимесячная война вступила в новую фазу.

Взятие Лищанска в воскресенье завершило российское вторжение в Луганск, один из двух районов Донбасса, восточного промышленного региона Украины, который стал местом крупнейшей битвы в Европе за последние поколения.

Обе стороны понесли тяжелые потери в боях за Луганск, особенно при осаде городов-побратимов Лыщанска и Северодонецка. Оба города разрушены безжалостной русской бомбардировкой.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

«Города больше не существует», — сказала Нина, молодая мать, бежавшая из Лищанска в поисках убежища в Днепре.

«Он практически стерт с лица земли. Пункта раздачи гуманитарной помощи нет, его разбомбили. Здания, в котором располагался центр, уже нет. Как и многих наших домов».

Во вторник украинские силы заняли новые оборонительные рубежи в Донецке, где они по-прежнему контролируют крупные города, а Путин попросил свои силы «полностью отдохнуть и восстановить боеготовность», а части в других регионах продолжают боевые действия.

По словам губернатора Донецка Павла Кириленко, ночью российские войска бомбили города Славянск и Краматорск.

«Теперь они также являются главной линией наступления противника», — сказал он о городах. В Донецкой области нет безопасного места без бомбежек.

С самого начала конфликта Россия требовала от Украины передать и Луганск, и Донецк промосковским сепаратистам, объявившим себя независимыми государствами.

«Это последняя победа России на украинской земле», — заявил советник президента Владимира Зеленского Алексей Аристович в видео, размещенном в Интернете.

«Это были средние города. Прошло с 4 апреля по 4 июля — 90 дней. Много потерь».

Помимо битвы за Донецк, по словам Аристовича, Украина надеялась нанести контрудар на юге страны.

«Захват городов на востоке означает, что 60% российских сил сейчас сосредоточены на востоке и их сложно перенаправить на юг», — сказал он.

«И не было больше войск, которые можно было бы привести из России. Они заплатили большую цену Северодонецку и Лыщанску».

Некоторые военные эксперты считали, что выстраданная победа принесла российским войскам мало стратегических успехов, и исход так называемой «Битвы за Донбасс» оставался на волоске.

Дым поднимается после бомбежки во время конфликта между Украиной и Россией в Донецке, Украина, 4 июля 2022 года. REUTERS/Казбек Басаев Читать далее

«Я думаю, что это тактическая победа России, но она дорого обошлась», — сказал Нил Мелвин из аналитического центра RUSI в Лондоне. Сравните эту битву с массовыми сражениями за скудные территориальные завоевания, которыми отмечена Первая мировая война.

«Это заняло 60 дней, чтобы добиться очень медленного прогресса», — сказал он. «Русские могут объявить о какой-то победе, но главное боевое сражение еще впереди».

Мелвин сказал, что решающая битва за контроль над Украиной, скорее всего, произойдет не на востоке, где Россия начинает свое основное наступление, а на юге, где Украина начала контратаку, чтобы вернуть территорию.

«Именно здесь мы видим, как украинцы продвигаются вокруг Херсона. Там начинаются контратаки, и я думаю, мы, вероятно, увидим, как импульс переместится на Украину, где она затем попытается начать крупномасштабную контратаку, чтобы оттеснить русских».

Мэр Александр Сенкевич заявил, что рано утром во вторник российские ракеты попали в Николаев, южный город на главной трассе между Херсоном и Одессой.

«супер напряжение»

Зеленский заявил в понедельник, что, несмотря на уход Украины из Лищанска, ее силы продолжают боевые действия.

«Украинские вооруженные силы день за днем ​​реагируют, оттесняют и уничтожают наступательные возможности оккупантов», — заявил Зеленский в ночном видеообращении.

«Нам нужно сломать его. Это трудная задача. Это требует чрезвычайного времени и усилий. Но у нас нет другого выхода».

Битва за Луганск является самым близким достижением Москвы одной из заявленных целей, поскольку ее войска потерпели поражение при попытке захватить Киев в марте. Это стало крупнейшей победой России с момента захвата южного порта Мариуполя в конце мая.

Путин начал свое вторжение в Украину 24 февраля, назвав это «специальной военной операцией» по разоружению ее южного соседа и защите российских представителей от тех, кого он называет «фашистскими» националистами. Украина и Запад говорят, что это необоснованный повод для прямой агрессии с целью захвата территории.

Сергей Гайдай, украинский губернатор Луганской области, признал, что вся его область теперь фактически находится в руках России, но сказал Рейтер: «Нам нужно выиграть войну, а не битву под Лищанском… войну».

Гайдай сказал, что украинские силы, которые отошли из Лищанска, сейчас удерживают линию между Бахмутом и Славянском, готовясь отразить любое дальнейшее продвижение России.

Рейтер не смог проверить отчеты о поле боя.

Надежды Украины на устойчивую контратаку отчасти зависят от получения от Запада дополнительного оружия, в том числе ракет, которые могли бы нейтрализовать огромное преимущество России в огневой мощи, нанеся удар в глубине линии фронта.

«Вопрос в том, как быстро прибудут припасы», — сказал Аристович.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Об этом сообщает Reuters Borex. письмо Майкла Берри; Монтаж: Саймон Кэмерон Мур, Роберт Перселл

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.