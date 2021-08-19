И во многом в пользу России.

Для Москвы хаотичный уход США, напоминающий унизительный уход России из Афганистана в 1989 году после ее катастрофической 10-летней интервенции, стал пропагандистской победой в глобальном масштабе.

От Латинской Америки до Восточной Европы Россия боролась за влияние, настаивая на том, что США нельзя доверять. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил, что друзья Америки в Украине скоро могут быть разочарованы.

«Страна движется к коллапсу, и Белый дом в определенный момент даже не вспомнит о своих сторонниках в Киеве», – сказал Патрушев. в интервью Размещено в четверг.

Быстрое падение правительства президента Ашрафа Гани также стало подтверждением многолетней стратегии России по налаживанию дипломатических отношений с талибами. Пока западные дипломаты пытались бежать из Кабула на этой неделе, российские официальные лица оставались на своих местах, а талибы обеспечивали безопасность российского посольства.

«Они произвели на нас хорошее впечатление», – сказал посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. Он рассказал о новых талибах охранников своего посольства. На государственном телевидении России на этой неделе. «Они порядочные люди и хорошо вооружены».

На последнем раунде переговоров России с талибами в Москве в июле движение поклялось, что его военные достижения не будут представлять угрозы для России или ее интересов. Россия принимала талибов в ходе нескольких раундов переговоров, хотя эта группировка официально классифицируется как запрещенная террористическая организация с Россией, что делает любую связь с ней потенциальным преступлением.

«Это прагматизм, цинизм и двоякое мышление», – сказал Аркадий Дубнов, российский эксперт по Центральной Азии, описывая стратегию российского правительства по налаживанию отношений с талибами. «В России задерживают людей за такое сотрудничество с террористической организацией».