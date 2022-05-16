После российского вторжения Хартия и партнеры оказали гуманитарную помощь пострадавшим от войны украинцам — Украина

Когда 24 февраля Россия напала на Украину, Ирина Трохим и ее коллеги проводили во Львове трехдневный тренинг для женских правозащитных организаций из западных областей страны. Когда началась бомбежка, во Львов только что прибыли шестнадцать участников.

Трохим — руководитель проектов в организации по защите прав женщин «Центр Женских Перспектив». Основанная в 1998 году, организация работает над обеспечением равных прав женщин во всех сферах жизни. Организация является ключевым партнером в Женщины Украины: слышащий, способный, гибкий проект. Под руководством Pact и при финансовой поддержке Министерства по международным делам Канады организация «Женщины Украины» с 2019 года работает над расширением прав женщин и гендерного равенства в Украине путем укрепления потенциала местных женских организаций. Через Женщин Украины Пакт предоставил финансирование и Развитие потенциала Поддержите Центр женских взглядов, «главного» партнера, который затем направляет поддержку менее авторитетным организациям по защите прав женщин на Западе. Цель состоит в том, чтобы эффективно укреплять права женщин, начиная с уровня общества. Пакт также возглавляет Министерство внутренних дел Канады, которое он финансирует. проект КРЫЛЬЯ В Украине, которая работает над обеспечением экономической безопасности женщин, позволяя им добиться успеха в качестве наемных работников и предпринимателей.

Но когда началось массированное русское вторжение, все изменилось.

«Обслуживание внутренне перемещенных лиц стало насущной необходимостью, — говорит Трухим. «Итак, мы ответили».

Из 16 руководителей организаций, приехавших во Львов на обучение, большинство решили остаться на месте. При поддержке Центра женских взглядов они начали совместную работу, чтобы выяснить, как реагировать на потребности своих сообществ и перемещенных лиц в разгар войны.

По всей стране, при поддержке Pact, другие женщины Украины и партнеры WINGS делают то же самое. Через два дня после начала вторжения команда Пакта в Украине собрала местных партнеров и призвала их реорганизовать свою работу для оказания гуманитарной помощи, если они сочтут это возможным. Pact скоординировал свои действия с Министерством внутренних дел Канады, чтобы быстро перераспределить финансирование на гуманитарные нужды, и Pact продолжает адаптироваться для обслуживания женщин, внутренне перемещенных детей и женщин, служащих в армии. Партнеры по Пакту помогают предоставить жилье, еду, медицинские услуги, психосоциальную поддержку и многое другое. На сегодняшний день Pact и наши партнеры помогли более чем 17 000 женщин и членов их семей.

По оценкам, с конца февраля более 7 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами, еще 6 миллионов покинули страну в качестве беженцев.

«С тех пор, как Россия начала массированное и ничем не спровоцированное вторжение в Украину, команда Хартии не прекращала работу ни на день, — говорит Алена Герасимова, глава представительства Договора в Украине. «Мы больше, чем когда-либо, привержены женщинам, семьям и местным организациям, которым мы служим — мы только что изменили способ их поддержки, потому что потребности резко изменились. Наш донор, Министерство по международным делам Канады, очень быстро отреагировал на гуманитарный кризис и поддержал нас, когда мы перешли от работы по развитию к ответу, столь необходимому человечеству».

Со своей стороны, Центр «Женские горизонты» оказал помощь сотням внутренне перемещенных лиц. Они создали приют для женщин и детей во Львове, работая с местными предпринимателями над перепрофилированием офисных помещений под временное жилье. Приют находится недалеко от львовского железнодорожного вокзала и предоставляет женщинам и детям удобное место для проживания во время стоянки перед выездом за границу. Сотрудники организации и волонтеры встречают переселенцев на станции и помогают с жильем, где они могут поесть, искупаться и восстановиться. Помимо медицинских услуг, приют оказывает психологическую поддержку и арт-терапию для детей. Желающие остаться в Украине получают долгосрочное жилье. Тем, кто желает покинуть страну, помогают денежные переводы и, по возможности, проживание за границей.

При поддержке Pact Центр «Женская перспектива» также смог предоставить гигиенические наборы, постельное белье, посуду и лекарства. Юристы организации собирают документы для международного трибунала по военным преступлениям России, а центр работает с международными журналистами, освещающими войну. Центр только начал работать над программами, чтобы помочь перемещенным женщинам получить экономические возможности.

Важно отметить, что организация также продолжает поддерживать свои партнерские организации по защите прав женщин. Они возобновили свои регулярные встречи, при этом центр предоставлял советы, рекомендации и финансирование, поскольку партнеры открывали свои собственные приюты и центры помощи на Западе.

«Некоторые организации поначалу испытывали трудности, — говорит Трухим. Но мы все выяснили, как эффективно помогать сообществам. Во время наших еженедельных встреч мы продолжаем консультироваться с организациями, ведь не все из них имеют опыт реагирования на подобные вызовы. Они также помогают друг другу и делятся передовым опытом. Мы также стараемся заботиться о самих организациях и давать советы по предотвращению выгорания».

Трохим признает, насколько трудными были последние несколько месяцев, но видя, как сообщества объединяются, чтобы помогать друг другу всеми необходимыми способами, это продлилось долго.

«С первых дней тотальной войны в ней участвовали все».

Герасимова соглашается: «Сети, которые мы создали до войны, позволили нам работать вместе, чтобы эффективно помогать нашим украинским коллегам, когда они больше всего в этом нуждались».

Когда агентства ООН и другие гуманитарные организации вмешаются в реагирование на кризис, компактные программы вернутся к развитию с упором на восстановление и миростроительство.

«Мы продолжим адаптироваться, чтобы максимально удовлетворить потребности украинских женщин и семей», — говорит Герасимова.