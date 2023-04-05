После смерти Stadia вице-президент Фил Харрисон ушел — Ars Technica

Google Stadia и все связанные с ней проекты прекращены, а это значит, что лидеру подразделения Филу Харрисону пора двигаться дальше. Бизнес заинтересован Сообщается, что Харрисон покинул Google. В отчете утверждается, что он ушел в январе, однако LinkedIn Харрисон Обновлено только за последние несколько дней, чтобы сообщить, что он покинул Google в апреле. Харрисон проработал пять лет в Stadia.

Google — не игровая компания, — заявил генеральный директор Google Сундар Пичаи. Запущен Запуск игровой платформы Google, заявив публике: «Я не большой игрок». Как вице-президент и генеральный менеджер Stadia, Харрисон должен был привнести в Google доверие к играм. Харрисон — ветеран индустрии, ранее работавший в Microsoft и Sony над запуском игровых консолей, так что его опыт должен был помочь компании заключать сделки с разработчиками игр и иметь дело с… взволнованный игровое сообщество.

В первые дни Харрисон был лицом Stadia. Во время первоначального объявления 2019 года на сцену вышел Харрисон. после Пичаи представляет миру Stadia, подробно рассказывая об основной предпосылке и о том, как Stadia станет «будущим игр». Когда дела пошли наперекосяк, Харрисон перестал появляться в видео. Хватит твитить, и вообще исчезли. Харрисон попал в новости в 2021 году, когда Google закрыл единственную собственную игровую студию Stadia, ее подразделение игр и развлечений всего через 1,5 года. Харрисон Он сказал Он сказал команде, что они «добились больших успехов» за неделю до увольнения, что, по словам Котаку, было частью его стиля руководства «не быть честным и откровенным с разработчиками компании». Он также объявил о смерти Stadia в своем блоге.

Невозможно знать, насколько полезными могут быть генеральные директора, когда мы находимся за пределами компании, но Харрисон пришел в Google с плохой репутацией среди геймеров. Его предыдущие ключевые руководящие должности курировали запуск Sony Playstation 3 и запуск Microsoft Xbox One и Kinect. Оба являются худшими консольными релизами любой компании и руководят жизнью и смертью Stadia. не помогает Репутация Харрисона.

С уходом Харрисона, смертью Stadia и предположительно мертвым облачным хабом вместе со Stadia от амбициозного игрового проекта Google ничего не осталось.