После сравнения с Месси Маркус Эдвардс из «Спортинга» готов к воссоединению с «Тоттенхэмом».

Как только будущее «Тоттенхэма» будет провозглашено, у Маркуса Эдвардса будет возможность показать, почему его называют следующим Лионелем Месси, когда нападающий «Спортинг Лиссабон» сразится со своим старым клубом в Лиге чемпионов во вторник.

Эдвардс поднялся на этап Лиги чемпионов, продемонстрировав превосходную игру в победе «Спортинга» над «Айнтрахтом» из Франкфурта со счетом 3:0 на прошлой неделе.

23-летний вингер сборной Англии дебютировал в Лиге чемпионов, забив свой первый гол в турнире, а также протянул руку помощи, чтобы напомнить «шпорам» о таланте, благодаря которому они ненадолго стали выдающейся молодой звездой Премьер-лиги.

Карьера Эдвардса прошла долгий и извилистый путь с подросткового возраста, но он наслаждается шансом сразиться со «Шпорами», когда на этой неделе посетит команду Антонио Конте в Лиссабоне в матче группы D.

Эдвардс родился в Энфилде, пригороде северного Лондона, и мечтал играть за «Тоттенхэм» всего в нескольких милях от своего дома.

Эти амбиции сбылись, когда Эдвардс присоединился к молодежной академии клуба и дебютировал в качестве замены в матче Кубка Лиги против Джиллингема в 2016 году.

Блестящий стиль игры Эдвардса был вдохновлен часами, которые он провел, с благоговением глядя на клипы Неймара на YouTube и видео Зинедина Зидана и Роналдиньо, снятые его отцом.

Быстрые ноги и мастерство Эдвардса настолько ошеломили тогдашнего босса «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, что аргентинец сравнил подростка со звездой «Барселоны» Месси.

«Его качества, просто внешний вид, его тело и то, как он играет, немного напоминают начало Месси», — сказал Почеттино.

Тем не менее, Эдвардс, который был парализован серьезной травмой лодыжки, которая потребовала хирургического вмешательства, изо всех сил пытался соответствовать Гло Почеттино.

Он был отдан в аренду «Норвичу» второго уровня в январе 2018 года, но появился только один раз, прежде чем вернуться в «Тоттенхэм» по «личным причинам».

— Никаких нервов —

Эдвардс также провел время в аренде с голландской командой «Эксельсиор», прежде чем его мечта со «Шпорами» внезапно оборвалась из-за опасений по поводу его трудовой этики и опасений, что похвала Почеттино ударила ему в голову.

История продолжается

Покинув «Тоттенхэм» без единого появления в Премьер-лиге, он сделал то, что оказалось его переходом в португальский клуб «Витория Гимарайнш» в 2019 году.

«Был период, когда я собирался присоединиться к команде, а потом получил травму. Я отсутствовал шесть или семь месяцев, но такое случается», — сказал он.

«Конечно, я хотел играть за «Тоттенхэм» чаще, чем раньше, потому что это клуб моего детства, но я не прикасаюсь к нему. Я просто иду дальше».

Вместо того, чтобы победить его своим уходом из «Тоттенхэма», Эдвардс с благодарностью воспользовался возможностью получить больше игрового времени.

Его впечатляющая форма включала памятный гол в Лиге Европы в северном Лондоне против «Арсенала».

«Это было несложно. Я был еще молод. Я не видел в этом шага назад», — сказал Эдвардс в подкасте ADN de Leao о своем переезде в Португалию.

«Главная причина заключалась в том, что они играли в Лиге Европы. Я увидел в этом возможность, которой я мог воспользоваться обеими руками».

Рост популярности Эдвардса в Португалии убедил тренера «Спортинга» Рубена Аморима подписать его в январе за первоначальный взнос в размере 7,67 миллиона евро (7,78 миллиона долларов).

Он уже зарекомендовал себя как популярная фигура среди болельщиков «Спортинга», дебютировав в Лиге чемпионов против «Манчестер Сити» в прошлом сезоне.

Приспособиться к новой жизни на чужбине помогло хорошее понимание Аморимом английского языка.

«Я был удивлен, но его английский хорош», — сказал Эдвардс.

«(Это) отличный клуб. Я очень счастлив. Я не нервничал, но нужно время, чтобы почувствовать себя хорошо».

Поскольку Эдвардс наслаждается своей встречей с «Тоттенхэмом», он признает, что «Лиссабон» никогда не сможет победить Лондон в сердце, тем более что его любимая еда недоступна в Португалии.

«Я так люблю Лондон. Мой фаст-фуд, как у Нандо!» Улыбка.

смг/мвт