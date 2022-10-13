После того, как российский хакер слил личную медицинскую информацию Саймона Байлза, Джо Роган однажды рассказал, почему японцы не позволили ей участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Известный персонаж ММА Джо Роган Он обладает опытом единоборств и обширными знаниями американского спорта. Помимо работы комментатора и комедийных выступлений, Роган также ведет популярный подкаст. Подкаст «Опыт Джо Рогана» привлекает в среднем 11 миллионов слушателей за выпуск.

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В недавнем выпуске подкаста колоритный комментатор делил обязанности микрофона с Яннисом Паппасом. Дуэт обсудил дело герцога Лакросса, развод Джеффа Безоса и любимого поэта Рогана. В том же ролике комментатор UFC раскрыл причину ухода Симоны Байлз с Олимпиады в Токио.

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Хотя отказ пятикратной чемпионки мира от участия в Олимпийских играх 2020 года был частичным, ее действия подверглись резкой критике. После этого ее уход открыл дверь для дебатов о проблемах психического здоровья в гимнастике.

Откровения Джо Рогана

В эпизоде ​​​​JRE № 1689 Джо Роган вспомнил время, когда Симона Байлз подвергалась критике. называется Беллс «Удивительная гимнастка из всех.«

ХЬЮСТОН, Техас — 15 мая: Джо Роган на турнире UFC 262 15 мая 2021 года в Toyota Center в Хьюстоне, штат Техас. (Фото Луи Грасса/PxImages/Icon Sportswire через Getty Images)

Бывший ведущий «Фактора страха» Яннис Паппас рассказал о признанной причине, по которой японские власти отказались поделиться ею. Власти приняли такое решение после того, как узнали, что американская гимнастка страдает СДВГ, и в результате своего состояния она принимала риталин.

Роган Он сказалИ «Потому что в Японии нельзя принимать эти вещи, которые вы принимаете — риталин… потому что, если это так, они сказали во время последней Олимпиады, ну, я думаю, в 2016 году; я взял эти вещи. И она выиграла кучу золота. и теперь Потому что она делает это регулярно.

Далее 55-летний мужчина признал, что оба вещества, аддералл и риталин, запрещены в Японии. И поэтому он продолжил, «Это ее лекарство, и они говорят, что она не может, потому что в Японии запрещено принимать аддерол или риталин».

АРИАКИ, ТОКИО — 3 августа: Гимнастка сборной США Симона Байлз готовится к финалу женской гимнастики на бревне на Олимпийских играх в Токио в 2020 году в Центре гимнастики Ариаки во вторник, 3 августа 2021 года. Байлз завоевала бронзовую медаль. (Фото Тони Л. Сэндиса/Washington Post через Getty Images)

Затем колоритный комментатор подробно объяснил, почему. Затем Роган упомянул историю Японии.

стендап-комик, «Я думаю, что они очень чувствительны к амфетаминам, потому что амфетамины и метамфетамин были причиной того, что камикадзе были готовы врезать свои самолеты прямо в лодки. Всю дорогу, как пули в зубах, бум!»

несмотря на все невзгоды, Симона Байлз Он закончил Олимпиаду-2020 с серебряной и бронзовой медалью. Позже она снялась с соревнований из-за временной потери воздушного баланса.

Инцидент с российским хакером

Авария произошла в 2016 Когда группа под названием «Fancy Bears» передала секретные медицинские файлы американским олимпийским звездам. Среди пострадавших спортсменов есть такие теннисистки, как Винус и Серена Уильямс, а также гимнастка Симона Байлз.

Погрузитесь глубже

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После этого случая Байлз призналась, что у нее СДВГ. [Attention Deficit Hyperactivity Disorder] Она принимала лекарства с детства.

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Кроме того, она дала понять, что всегда следует правилам и верит в чистый спорт.

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