После Украины Европа задается вопросом, кто станет следующей мишенью России | Новости, спорт, вакансии

Белград, Сербия (AFP). Некоторые европейские страны, следящие за жестокой войной России на Украине, опасаются, что она может стать следующей.

Наиболее уязвимыми, по словам западных официальных лиц, могут быть те, кто не является членом НАТО или Европейского Союза и, следовательно, одиноки и незащищены, включая соседа Украины, Молдову и соседа России, Грузию, которые ранее были частью Советского Союза. с балканскими государствами Босния и Косово.

Но аналитики предупреждают, что риску могут подвергнуться даже члены НАТО, такие как Эстония, Латвия и Литва, расположенные на пороге России, а также Черногория, из-за прямого военного вмешательства Москвы или попыток политической дестабилизации.

Президент России Владимир Путин «с самого начала сказал, что речь идет не только об Украине», — сказал Михал Барановский, директор варшавского отделения Немецкого фонда Маршалла.

«Он сказал нам, что он хотел сделать, перечислив свои требования, которые включали смену правительства в Киеве, но он также говорил о восточном крыле НАТО и остальной части Восточной Европы», — сказал он. Об этом Барановский рассказал в интервью Associated Press.

«В то время, когда Украина твердо сопротивляется двухнедельному российскому наступлению», — сказал Барановский. «Сейчас неясно, как он будет реализовывать другие свои цели».

Но администрации Байдена хорошо известны глубоко укоренившиеся в Восточной и Центральной Европе опасения, что война на Украине может быть лишь прелюдией к более широким атакам на бывших членов Варшавского договора в попытке восстановить региональную гегемонию Москвы.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. «Россия не остановится на Украине».

«Нас беспокоят соседние страны Молдова, Грузия и Западные Балканы», Он сказал. «Мы должны следить за болгарским Западом, особенно за Боснией, которая может столкнуться с дестабилизацией со стороны России».

Взгляните на ситуацию в регионе:

Молдова

Как и в соседней Украине, в бывшей советской Республике Молдова есть сепаратистские повстанцы на востоке, в спорном регионе, известном как Приднестровье, где дислоцированы 1500 российских солдат. Хотя Молдова нейтральна в военном отношении и не планирует вступать в НАТО, она официально подала заявку на членство в ЕС, когда началось российское вторжение в попытке укрепить свои отношения с Западом.

Страна с населением 2,6 миллиона человек является одной из самых бедных в Европе, и в ней проживают десятки тысяч украинцев, бежавших от войны. Вторжение вызвало растущие опасения в Молдове не только из-за гуманитарного кризиса, но и из-за опасений, что Путин может попытаться связать сепаратистов к востоку от Днестра с Украиной через последний стратегический порт Одесса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Молдову на прошлой неделе и пообещал следующее: «Мы поддерживаем Молдову и любую другую страну, которой может угрожать такая же опасность».

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что пока нет признаков того, что российские силы в Приднестровье изменили свою позицию, но подчеркнула, что обеспокоенность сохраняется.

«В этом районе сейчас у нас нет возможности чувствовать себя в безопасности», — сказал Санду.

Грузия

Война между Россией и Грузией разразилась в августе 2008 года, когда грузинские правительственные силы безуспешно пытались восстановить контроль над поддерживаемой Москвой отколовшейся провинцией Южная Осетия. Россия разгромила грузинскую армию за пять дней боев, сотни были убиты. Впоследствии Россия признала Южную Осетию и самопровозглашенную Абхазию независимыми государствами и усилила там свое военное присутствие.

Ориентированное на Запад правительство Грузии осудило российское вторжение в Украину, но не продемонстрировало той солидарности, которую Киев проявлял во время войны между Грузией и Россией. Власти не позволили сотням грузинских добровольцев присоединиться к интернациональной бригаде, воюющей с Россией в Украине.

Казалось бы, нейтральная позиция Грузии показала, что тысячи людей проходят ночные марши в центре Тбилиси в знак солидарности с Украиной. На прошлой неделе правительство Грузии подало заявку на членство в ЕС всего через несколько дней после того, как заявило, что не будет ускорять процесс подачи заявки, поскольку опасения по поводу российского вторжения возросли.

Балтика

Воспоминания о советской власти до сих пор сохранились в Латвии, Литве и Эстонии. После вторжения в Украину НАТО быстро укрепило свое военное присутствие у восточных союзников, а Вашингтон пообещал дополнительную поддержку.

Для жителей прибалтийских государств — особенно для тех, кто достаточно стар, чтобы жить под советским контролем, — напряженность, предшествовавшая вторжению 24 февраля, напоминала депортации и массовые преследования. Три страны были аннексированы Иосифом Сталиным во время Второй мировой войны и восстановили свою независимость только с распадом Советского Союза в 1991 году.

Они вступили в НАТО в 2004 году, поставив себя под военную защиту США и их западных союзников. Говорят, что НАТО необходимо проявить решимость не только на словах, но и с солдатами на земле.

«Россия всегда измеряет военную мощь, но также и волю народов к войне», Об этом заявил статс-секретарь Министерства обороны Латвии Янис Гариссенс. «Как только они увидят слабость, они воспользуются этой слабостью».

Блинкен, который посетил столицу Латвии Ригу в понедельник, сказал, что страны Балтии сделали это «Они сформировали демократическую стену, которая теперь противостоит волне тирании». Что Россия давит в Европе.

Балканы

Российским силам было бы трудно выйти на Балканы без привлечения сил НАТО, дислоцированных во всех соседних странах. Но Москва может дестабилизировать регион, как она это уже делает, с помощью своего союзника Сербии, которая вооружает его танками, передовыми системами ПВО и боевыми самолетами.

Кремль всегда считал этот регион своей сферой влияния, хотя он никогда не входил в состав советского блока. В результате опустошительной гражданской войны 1990-х годов по меньшей мере 120 000 человек погибли и миллионы остались без крова. Сербию, крупнейшую страну на Западных Балканах, обычно обвиняют в том, что она развязала войну, пытаясь с помощью грубой силы предотвратить распад возглавляемой сербами Югославии — шаг, аналогичный нынешним попыткам Москвы вернуть Украину на свою орбиту с помощью военной силы.

На Западе опасаются, что промосковское сербское руководство, отказавшееся присоединиться к международным санкциям против России, может попытаться использовать акцент на Украине для дальнейшей дестабилизации своих соседей, особенно Боснии, где сербское меньшинство грозит расколом. Их земли из общего союза присоединились к Сербии. Сербские официальные лица неоднократно отрицали, что они вмешиваются в соседние страны, но молчаливо поддерживали сепаратистские движения боснийских сербов и их лидера Милорада Додика.

Посольство России в боснийской столице Сараево в прошлом году предупредило, что Боснии следует предпринять шаги по вступлению в НАТО. «Нашей стране придется ответить на этот акт агрессии». Вступление в НАТО заставит Боснию занять определенную позицию. «военно-политическое противостояние», Он сказал.

Миротворческие силы Европейского союза в Боснии объявили о развертывании в стране дополнительных 500 военнослужащих, сославшись на это. «Ухудшение безопасности на международном уровне (что) может привести к нестабильности».

Косово, отделившееся от Сербии в 1999 году после воздушной войны НАТО против сербских войск, обратилось к Соединенным Штатам с просьбой создать в стране постоянную военную базу и ускорить ее интеграцию в НАТО после вторжения России в Украину.

«Ускорение вступления Косово в НАТО и приобретение постоянной базы для сил США является насущной необходимостью для обеспечения мира, безопасности и стабильности на Западных Балканах», — говорится в сообщении. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Косово Арминд Михай.

Сербия заявила, что этот шаг неприемлем.

Декларацию независимости Косово от 2008 года признали более 100 стран, в основном западные, но не Россия и не Сербия.

Черногория, бывший союзник, который в 2017 году отказался от России, чтобы вступить в НАТО, ввела санкции против Москвы из-за войны на Украине и считается следующей на Западных Балканах в очереди на вступление в Европейский Союз. Страна разделена между прозападной политикой и просербскими и пророссийскими лагерями, что усиливает напряженность.

Россия неоднократно предупреждала прозападного президента Черногории Мило Джукановича, который привел маленькое адриатическое государство в НАТО, о том, что этот шаг является незаконным и без согласия всех граждан Черногории.

Россия может в конечном итоге надеяться на улучшение своих отношений с Черногорией, чтобы усилить свое присутствие в Средиземноморье.





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