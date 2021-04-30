После успехов дома Джо Байден готовится сразиться с мировыми соперниками, Китаем и Россией.

Возможно, неудивительно, учитывая его возраст, Джо Байден явно спешит.

Он правит Соединенными Штатами так, как будто часы идут – для него, своей страны и мира в целом. Он утверждает, что на карту поставлена ​​судьба самой демократии в двадцать первом веке.

Спустя сто дней своего президентства – которое отмечалось в четверг – Байден уже добился замечательных успехов во внутренней политике. Пандемия, похоже, наконец взята под контроль после почти года криминального безразличия Дональда Трампа к кризису, и в результате экономика США находится на пути к историческому восстановлению.

Позиция Байдена по внешней политике пока менее ясна, но это преждевременно и на то есть причины. Он провел большую часть этих первых дней, пытаясь ликвидировать бедствия своего предшественника – с точки зрения климатического кризиса, связей с традиционными союзниками, поддержки международных организаций и возобновления сотрудничества с Ираном.

Но, что примечательно в долгосрочной перспективе, Байден демонстрирует более агрессивную и амбициозную стратегию, чем может предполагать его пожизненная репутация осторожного «умеренного».

Его лазерные вычисления сосредоточены на простоте: во-первых, чтобы доказать американцам, что правительства и демократия действительно могут сделать их жизнь лучше; Итак, используйте этот успех как урок для всего мира, что демократия, а не диктатуры, может противостоять вызовам этого века.

Для скептически настроенного мира сделать это будет непросто. Для многих глобальных союзников эпоха Трампа была Америкой в ​​ее самой уродливой форме: замкнутый хаос, потакание автократам, подрыв демократических институтов и участие в том, что казалось государственной изменой дома и за рубежом.

Это ослабило Соединенные Штаты и их правительство – и да, в основном это была цель – но также подорвало демократические правительства в Европе, Азии и Латинской Америке, которые столкнулись с собственными популистскими угрозами правого крыла.

Что делает это еще более загадочным, то, что продолжает пугать американских друзей по всему миру, – это внезапная готовность многих американцев отвернуться – одним прикосновением пальца – к десятилетиям респектабельных американских ценностей.

Конечно, Трампа нет – пока. Но вонь от его президентства все еще сохраняется.

Это мир, который унаследовал Джо Байден, когда он принял присягу в январе.

В своем первом выступлении в качестве председателя объединенного заседания Конгресса в среду вечером Байден выглядел гораздо менее колеблющимся, чем во время своей инаугурационной речи в январе.

Ссылаясь на внутреннюю террористическую атаку на здание Капитолия США в Вашингтоне 6 января, Байден говорил о стране, которая «смотрела в бездну мятежа и деспотизма, эпидемий и боли», но сейчас она находится на пути к обновлению.

В условиях демократической блокады во всем мире и растущего влияния авторитарных держав, таких как Китай, Байден сказал: «Мы должны доказать, что демократия все еще работает. Чтобы остаться».

Ссылаясь на свои переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином, Байден сказал, что Си “очень серьезно относится к тому, чтобы (Китай) стал самой важной страной в мире”.

Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты должны «выиграть 21 век», но указал в своей речи, что его приоритетом является улучшение жизни американцев в Соединенных Штатах. Поступая таким образом, сказал он, он опровергнет предположения врагов страны о том, что американское неравенство и поляризация являются «свидетельством того, что солнце зашло над американской демократией».

План Байдена по достижению этого амбициозен и дорогостоящий, хотя расходы будут нести компании и состоятельные люди.

Он предложил яркое видение динамичного правительства, которое будет приносить выгоды «раз в поколение» работающим американцам и среднему классу. Это включало присмотр за детьми, бесплатный общественный колледж, электромобили, комплексное дошкольное учреждение и крупнейший план действий со времен Второй мировой войны.

Но администрация Байдена не будет конкурировать с Китаем за достоинства демократии, а вскоре должна будет больше сосредоточиться на своих глобальных проблемах. По мере того как ужасы эпидемии утихают и экономика США восстанавливается, необходимо прояснить цели ее внешней политики.

Есть ощущение, что Байден и его команда какое-то время играли, потому что сосредоточились на местных приоритетах, но медовый месяц скоро закончится.

На президента России Владимира Путина усиливается давление по поводу его отношений с Украиной и российским диссидентом Алексеем Навальным.

Растет напряженность в отношениях с Китаем из-за его угроз Тайваню, его нападок на демократию Гонконга и преследования мусульманского меньшинства уйгуров в Китае.

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А в эпоху после Трампа возникает чувство безотлагательности вернуть некоторое чувство здравомыслия на Ближний Восток.

История может зафиксировать, что борьба между демократией и авторитаризмом определит двадцать первый век – точно так же, как советско-американская холодная война сформировала двадцатый.

Но тем временем в мире формируется несколько других потенциально опасных кризисов, требующих внимания президента Соединенных Штатов, который на этот раз, похоже, действительно хочет быть конструктивной силой в мире.