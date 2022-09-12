После ухода России с Украины, что теперь с войной Путина?

«Значение последних событий заключается не только в чрезвычайном наступлении украинских сил, но и в убедительной демонстрации их способности перехватить инициативу и освободить территорию от России с высокой скоростью», — сказал Кер Джайлс, российский эксперт и высокопоставленный консультант Chatham House, исследовательского центра в Лондоне, для NBC News. Он сказал, что недавние события стали «поворотным моментом» в войне.

Джон Спенсер, майор армии США в отставке и руководитель отдела изучения боевых действий в городских условиях в Мэдисонском политическом форуме, нью-йоркской исследовательской организации, сказал, что контратака стала «переломным моментом, высшей точкой и ясным моментом» в войне.

Даже недавние неудачи в России начинают окрашивать типичный овсяный тон государственного телевидения, отмечает один комментатор. Видимо обвиняет советников Путина За то, что привел его к войне в первую очередь.

Борис Надеждин, бывший российский депутат и известный политолог, сказал: «Люди, которые убедили президента Путина в том, что спецоперация будет короткой и эффективной, и что мы не собираемся бить мирных жителей… сбалансированное общественное мнение.

В понедельник Кремль заявил, что Путин не отступит.

«Спецоперация продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все изначально поставленные цели», — заявил в ходе селекторного совещания с журналистами пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Если бы он был умен, то попытался бы прекратить войну сейчас и начать переговоры», — сказал Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. «Но не похоже, что он собирается это сделать, по крайней мере, не сразу».

В Киеве население бурлило энтузиазмом.

«Последние несколько дней я провел, приклеившись к экрану, читая новости так же религиозно, как и… в марте, — сказал 34-летний Александр Шпигунов, специалист по информационным технологиям. «Я просто должен был видеть каждую новую картинку, каждую освобожденную деревню, каждую обновленную карту».

«Мне кажется, почти все, кого я знаю, делают то же самое», — добавил Шпигунов.