После ухода России украинские военные планируют следующий шаг

Украинский снайпер отрегулировал прицел и выстрелил из пули 50-го калибра в российского солдата через реку Днепр. Ранее другой украинец использовал беспилотник для поиска российских сил.

Через две недели после ухода из южного города Херсона Россия обстреливает город из артиллерии, перекапывая Днепр.

Украина отвечает российским силам своим оружием дальнего действия, и украинские офицеры говорят, что хотят извлечь выгоду из их импульса.

Уход русских из единственной провинциальной столицы, завоеванной за девять месяцев войны, был одной из самых значительных потерь Москвы на поле боя. Теперь, когда ее силы формируют новую линию фронта, украинские военные заявили через представителя украинской армии, что армия планирует следующий шаг. Теперь украинские силы могут нанести более глубокий удар по территории, контролируемой Россией, и, возможно, перейти в контрнаступление вблизи Крыма, который Россия незаконно оккупировала в 2014 году. регионов на востоке.

По данным британского министерства обороны, в некоторых местах новые укрепления простираются до 60 километров (37 миль) за существующей линией фронта, что указывает на то, что Россия готовится к новым украинским вторжениям.

Мик Райан, военный стратег и генерал-майор австралийской армии в отставке, сказал: «Вооруженные силы Украины какое-то время лидировали в этой войне. У них есть импульс. Они ни за что не хотят его терять». Переправа через реку и отбрасывание русских потребует сложного логистического планирования. Обе стороны взорвали мосты через Днепр.

«Это то, что отрезало пути снабжения русских, и это также затруднит дальнейшее продвижение Украины за левый берег реки», — сказал Марио Пекарски, аналитик Economist Intelligence Unit.

В ходе крупного сражения на этой неделе киевские силы атаковали российские позиции на Кинбурнской косе, воротах в бассейн Черного моря, а также на части южной Херсонской области, которые остаются под контролем России. Институт изучения войны, базирующийся в Вашингтоне аналитический центр, заявил, что возвращение этого района может помочь украинским силам продвинуться на подконтрольную России территорию в Херсонской области «под гораздо меньшим артиллерийским огнем российской армии», чем если бы они пересекли Днепр напрямую. Исследовательский центр добавил, что контроль над регионом поможет Киеву смягчить удары России по южным морским портам Украины и позволит увеличить свою морскую активность в Черном море.

Некоторые военные эксперты говорят, что погодные условия могут нанести несоразмерный ущерб плохо оснащенным российским силам и позволить Украине воспользоваться преимуществами холодной местности и двигаться легче, чем в грязные осенние месяцы. Тем временем главная задача России, по словам аналитика Пекарского, состоит в том, чтобы не допустить дальнейшего отступления из Херсонской области в целом и укрепить свои системы обороны над Крымом. Россия будет использовать зиму для планирования своих атак в 2023 году, накопления боеприпасов и продолжения своей кампании, нацеленной на критически важные объекты инфраструктуры, включая электростанции и водоснабжение, сказал Райан, военный стратег. Ежедневные российские атаки уже усиливаются. На прошлой неделе в Херсоне впервые после ухода России был взорван склад горючего. По меньшей мере один человек погиб и трое получили ранения на этой неделе в результате российской бомбардировки, сообщает офис президента Украины. Российские авиаудары повредили ключевую инфраструктуру, прежде чем покинуть Россию, что вызвало тяжелый гуманитарный кризис. Наряду с угрозой нападения это добавляет слой напряженности, говорят многие, кто выжил и покидает российскую оккупацию или подумывает об этом.

На этой неделе украинские власти начали эвакуацию мирных жителей из недавно освобожденных районов Херсонской и Николаевской областей, опасаясь, что перебои с теплом, электричеством и водой из-за российских бомбардировок сделают зиму невыносимой.

В поезде в понедельник, ожидая освобождения Херсона, решила ехать Татьяна Стадник.

«Мы уходим сейчас, потому что ночью страшно спать, — сказала она. — Снаряды летят над нашими головами и рвутся. Их слишком много. Подождем, пока станет лучше. Потом поедем домой». Другие в Херсонской области решили остаться, несмотря на то, что жили в страхе.

«Мне страшно, — говорит Людмила Пондер, жительница небольшого поселка Киселевка. «Я все еще полностью сплю в подвале».

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