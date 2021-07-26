После шестимесячной задержки запуск намечен на запуск спутника в октябре | Последние новости Индии

Спутник наблюдения Земли, разработанный индийской Pixxel, будет запущен в октябре в рамках миссии Индийской организации космических исследований, сообщил официальный представитель компании в воскресенье. Запуск спутника на борту миссии PSLV-C51 был запланирован на февраль этого года, но компания была вынуждена воздержаться из-за сбоя в программном обеспечении в последнюю минуту.

«Возникла проблема с получением GPS и подключением к спутнику, которую мы смогли решить за пару дней. Но мы не успели отправить спутник на стартовую площадку ISRO. Спутник настроен, и мы использовали время. Мы ждали следующей возможности. «Мы запустим спутник в октябре», – сказал Овайс Ахмед, основатель и генеральный директор компании (основанной под названием Sygyzy).

Работа над вторым спутником в запланированной группировке из 36 спутников также завершена на 60% и, вероятно, будет запущена в декабре. «Мы работали над двумя другими спутниками параллельно, они готовы на 30% и будут запущены в следующем году», – сказал Ахмед.

Компания стремится завершить создание группировки гиперспектральных спутников к 2023 году.

Это будет первый сателлит индийского стартапа; За исключением некоммерческого спутника SpaceKidz India, запущенного в рамках некоммерческого соглашения ISRO в рамках миссии PSLV C51. в феврале. Миссия PSLV C51 была запущена на борту трехспутниковой системы, разработанной промышленным консорциумом и SindhuNetra компанией DRDO для наблюдения за регионом Индийского океана.

Pixxel разрабатывает спутники для получения гиперспектральных изображений с самым высоким разрешением в мире, которые могут предоставить от 10 до 50 раз более подробную информацию. Обычная камера телефона работает в видимом диапазоне RBG, а что-то вроде ночных очков работает в инфракрасном диапазоне. Гиперспектральное изображение может захватывать данные как в видимом, так и в инфракрасном спектре, обеспечивая высокую детализацию. Объясняя это более подробно, он сказал: «Если мы возьмем, например, сельское хозяйство, наш спутник сможет предоставить точные данные не только о состоянии почвы, но и о питательных веществах в ней. Он сможет идентифицировать урожай. смогут определить, страдает ли культура от недостаточного или избыточного полива, по данным о влажности почвы ».

После более чем четырехмесячного перерыва из-за второй волны пандемии ISRO нацелена на запуск в следующем месяце спутника наблюдения Земли GISAT 1 (также известного как EOS-3 в соответствии с новым названием). Запуск спутника был отложен в прошлом году из-за технического сбоя, а затем из-за продолжающейся пандемии.

Ахмед сказал, что открытие космического сектора в прошлом году стало большим подспорьем для таких стартапов, как его. Pixxel изначально планировал запуски совместно с Российским космическим агентством и должен был провести испытания в Нидерландах.

«Испытание спутника в другой стране – дело дорогое и трудоемкое. Когда космический сектор в стране открылся, мы хотели использовать ISRO для запуска. Что еще лучше, мы смогли использовать испытательный центр ISRO Satellite в Бангалоре. Это было это первый раз, когда объект был открыт. Их испытание предназначено для коммерческого спутника. Мы не только получили установку, которая могла быть дорогостоящей. “Мы также получили опыт ученых, которые испытали все спутники ISRO”, – сказал Ахмед. .