После 11 сентября: тяжелые уроки игнорирования мягкой силы

Джон А. Торрес — профессор политологии Колледжа Лагранжа в Лагранже, штат Джорджия. Его взгляды принадлежат ему. С ним можно связаться по адресу [email protected] Его аккаунт в Твиттере — JohnTures2.

После 11 сентября, Афганистана и Ирака мы должны спросить себя о силе Америки и о том, как лучше всего ее использовать.

Пара выпускников, оба вовлеченных во внешнюю политику этой страны, хорошо усвоили этот урок и поделились тем, что они обнаружили во время работы в Министерстве обороны и Государственном департаменте: скрытая сила мягкой силы.

Это был один из самых счастливых дней моего выпуска в колледже Лагранж в 2008 году. Выпускник политологии Винс Томпсон был назначен вторым лейтенантом в Корпус морской пехоты США прямо в нашей церкви Уэсли (приношу свои извинения за любые военные ошибки, которые я сделанный). Вскоре после этого он находился в провинции Хиллман на юге Афганистана, возглавляя взвод морских пехотинцев.

«Я думал, что придется много выбивать двери и стрелять», — сказал Томпсон нашим студентам и сотрудникам. «И там было кое-что». Но он продолжал описывать большую часть своей работы в Афганистане. Народ хотел благополучия и безопасности. Поэтому мы построили для них колодец, и вам пришлось копать его глубоко. Это было очень важно для области. Мы также построили школу для девочек и помогали вывозить девочек из деревни, когда им угрожали талибы».

Как г-н Томпсон объяснил нашим студентам: «Я думал, что мои дни чтения подошли к концу, но мне пришлось читать довольно много, чтобы понять, что я делаю». Он процитировал теорию и практику борьбы с повстанцами Дэвида Галулы и Stealth War Стива Коула. Существует миф, что морские пехотинцы не умны. Но это неправильно. Морпехи конечно изучают, как своего противника, так и последнюю информацию. И вот майор Томпсон снова учится в Командно-воздушном штабном колледже в Алабаме.

Роберт Аллен, еще один выпускник факультета политологии, тоже хотел служить своей стране. В 2019 году он присоединился к Корпусу мира, служившему в Молдове, самой бедной стране Европы и бывшем члене СССР. Ему пришлось пройти ускоренный курс в Молдове и, возможно, еще немного по-русски, так что это еще один пример того, как важно учиться учиться, пока ты учишься в колледже, для того, что тебе придется изучать дальше.

Он отметил ценность «мягкой силы» и то, что он и г-н Томпсон делали, чтобы привлечь и завоевать расположение местных жителей. Молдова находится в том же регионе, что и Украина, и, вероятно, входит в «список дел» Владимира Путина в его стремлении восстановить советскую империю. Его футбольные навыки пригодились в День Америки в деревне, где он учил детей, как бросать тугой водоворот, когда он не учил их английским или американским ценностям. Аллен рекомендовал нашим студентам читать Дж. Джона Эйкенберри. Он имеет престижную национальную стипендию Пикеринга и имеет ученую степень Техасского университета.

Аморальные реалисты часто видят мир только с точки зрения «жесткой силы» и происхождения или военной силы и конкретных примеров. Они склонны недооценивать мягкую силу, ценность своей экономики, идей, идеологии или даже важность общения, чтобы протянуть руку помощи. Но сегодня во внешней политике для успеха нужно и то, и другое. Наша мягкая сила также сыграла важную роль в победе в холодной войне. Если вы мне не верите, прочитайте обращение Рональда Рейгана к британскому парламенту.

Наши противники, которые напрасно копили жесткую силу во время холодной войны, теперь понимают важность мягкой силы.

Они используют его, чтобы поразить нас кибервойной и экономической политикой, направленной на подрыв нашего богатства. От России и Китая до Ирана и Северной Кореи они также загружаются в пропаганду и социальные сети, апеллируя к экстремистам по обе стороны спектра, и все это в попытке разделить нас.

С нашей мягкой силой мы можем отразить такие атаки. Это урок мира после 11 сентября, который мы не должны забывать.

Джон А. Торрес, профессор политологии Университета Колледж Лагранжа в Лагранже, Джорджия. Его взгляды принадлежат ему. Доступ к нему можно получить по адресу [email protected]. Его аккаунт в Твиттере — JohnTures2.