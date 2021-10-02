После 15 лет привлечения туристов в Сан-Диего ржавая советская подводная лодка направляется на свалку металлолома.

Списанная советская подводная лодка, известная как B-39, показана здесь в 2016 году (Военно-морской музей Сан-Диего / Facebook).

САН-ДИЕГО (Служба новостей Tribune) – В течение 15 лет посетители Военно-морского музея на набережной в центре Сан-Диего могли сесть на бывшую советскую подводную лодку, известную как B-39, и узнать о скрытом мире войны под водой. .

Теперь субмарина направлена ​​туда, где она все время пропадет – на свалку.

Кожаный экстерьер Foxtrot 1970-х годов в течение некоторого времени ухудшался, его когда-то элегантный черный внешний вид был испорчен перфорацией, ржавчиной и оранжевой решеткой. Соленая вода и периодические сильные штормы были неприятны.

Представители музея заявили, что подводная лодка не так плоха, как кажется – прочный корпус остается стабильным, что делает B-39 таким же мореходным, каким он был, когда он дебютировал на Embarcadero в 2005 году.

«Но это не делает ее состояние косметически приемлемым в очень заметном месте», – сказал Рэймонд Эшли, президент и генеральный директор музея.

Он добавил, что это умаляет красоту других кораблей в фондах музея. В их число входят парусник с железным корпусом Star of India, пароход Беркли, точная копия фрегата HMS Surprise и еще одна подводная лодка, USS Dolphin.

Эшли сказала, что B-39, который был закрыт для публики с момента начала пандемии коронавируса более года назад, направляется в Энсенаду, где он будет утилизирован и переработан. Музей ожидает одобрения береговой охраны США на разрешение на вывод.

Хотя это никогда не было самым культовым предметом коллекционирования музея, 300-футовая подводная лодка оказалась популярной среди туристов – и настолько популярной, что то, что изначально планировалось как двухлетнее пребывание в Сан-Диего, было продлено на неопределенный срок.

Посетители погружаются в драматическую выставку «На грань войны», основанную на событиях во время кубинского ракетного кризиса в октябре 1962 года, когда другие подводные лодки «Фокстрот», оснащенные торпедами с ядерными боеголовками, вступили в игру в кошки-мышки с кораблями ВМС США, тянущими глубину. сборы за обучение.

У B-39 тоже был момент под солнцем Голливуда. В 2013 году он был использован для съемок крупных частей «Призрака», провалившегося кассового проката, с Эдом Харрисом и Дэвидом Духовны в главных ролях.

Считалось, что это первый фильм о подводной лодке, который действительно снимали на одной из них. Некоторые актеры и съемочная группа могут подтвердить реализм – они испытали клаустрофобию в течение трех недель, проведенных в тесноте.

«Фантом» был основан на другой части истории, связанной с советской подводной лодкой К-129. Он затонул в глубоких водах Гавайев в марте 1968 года, что привело к поисковой операции, от которой в конечном итоге отказались Советы, но которую Соединенные Штаты проводили при тайной помощи миллиардера Говарда Хьюза и корабля под названием Glomar Explorer. В 1974 году он вернул себе часть подлодки.

Для посетителей Военно-морского музея B-39 получил некоторую привлекательность из-за возможности того, что подводная лодка, когда была активна, потратила изрядное количество времени на преследование кораблей ВМС США, переброшенных в Сан-Диего.

Дизель-электрическая подводная лодка была спущена на воду в 1967 году и около 20 лет несла бесшумную службу в составе Советского Тихоокеанского флота, базирующегося во Владивостоке. Он нес 78 членов экипажа и 24 торпеды и мог погружаться на высоту 985 футов. Сайт музея описывает его как «низкотехнологичный, но убийственный».

После распада Советского Союза в 1991 году различная военная техника оказалась в руках частных лиц. В-39 был продан в середине 1990-х годов канадскому консорциуму, который доставил его в Ванкувер с планами его демонстрации. Оттуда она вылетела в Сиэтл, а затем в Сан-Диего, где ее остановили в восьмидневной поездке с 7 узлами.

Сотрудники музея никогда не ожидали, что он станет постоянной частью коллекции. В 2010 году было объявлено о планах добавить его на Аллею затонувших кораблей в Сан-Диего, где группа кораблей затонула у пляжа Мишн, чтобы сформировать искусственный риф и привлечь дайверов-любителей. Но популярность B-39 среди посетителей музеев испортила осень.

Теперь он ждет буксировки в Энсенаду.

«Мы решили не отвлекать скудные ресурсы от исторических судов в (музейном) флоте, которые мы намерены сохранить навсегда, чтобы продлить жизнь фокстротам», – говорится в сообщении музея на своем веб-сайте.

Представители береговой охраны не ответили на запросы Union-Tribune о предоставлении информации о разрешении на разминирование.

Другим советским подводным лодкам была предоставлена ​​послевоенная отсрочка в качестве туристических достопримечательностей, и их постигла та же участь. B-143, который 20 лет находился в военно-морском музее и парке в Брюсселе, был отменен в 2019 году.

В Лонг-Бич городские власти пытаются избавиться от B-427, который на протяжении почти двух десятилетий был достопримечательностью на набережной рядом с Королевой Марией, собирая около 8000 посетителей в месяц. Он был закрыт для посещения в 2015 году после того, как разорвался корпус и затонула балластная цистерна, в результате чего подводная лодка была вставлена ​​в левый борт. Вскоре еноты двинулись дальше.

Городские власти заявляют, что корабль теперь представляет опасность для окружающей среды, всасывая воду и угрожая перевернуться и нанести вред королеве Марии.

Согласно недавним сообщениям СМИ, они хотят, чтобы владелец убрал подводную лодку, но годы судебных исков и процедур банкротства поставили их перед дилеммой: неясно, кто является владельцем.

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