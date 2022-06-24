После 15 000 долларов бессмертный игрок Diablo получил легендарный драгоценный камень.

картина : Снежная буря

Последний раз, когда мы зарегистрировались на потоковом устройстве Королева И его попытки купить свой путь к славе Бессмертный ДиаблоИ Он потратил 6600 долларов и не получил ни одного 5-звездочного Epic Gem.. Я рад (?) сообщить, что, удвоив свои инвестиции, он наконец получил свою добычу.

как таковой Я писал в начале месяца:

Вы можете подумать, что через некоторое время вы, наконец, получите лучшее игровое снаряжение, 5-звездочный легендарный драгоценный камень, потому что так работает закон средних чисел, верно? Неправильно — неправильно — оскорблено! Как здесь ясно продемонстрировал Quin69, закон средних чисел по своей сути суров и непредсказуем, поэтому букмекеры извлекали из него прибыль с незапамятных времен и почему он нравится играм. Бессмертный Диабло Она построена на хищнических экономических моделях, призванных эксплуатировать самые опасные и уязвимые психологические импульсы людей.

что было тогда! Это сейчас, и Куин опубликовал его, потратив 25 165 новозеландских долларов (15 818 долларов) на игру, из которых 10 000 новозеландских долларов поступило. один поток— Имеет 5-звездочный эпический самоцвет:

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Remember, simply buying your way to these items — не единственный способ получить его.И, как мы видели здесь, это действительно наихудший путь, но суть не в этом. Дело в том, что наличие этой возможности вообще является одной из причин, по которой экономика хищнических игр отстой!

как таковой Котаку Австралия Написал При сообщении о том, что это сделано:

Куинн, безусловно, подвергся критике на протяжении всего опыта. Его безрассудные траты и вспышки ярости после неудачных падений заставляют многих сомневаться в его эмоциональной стабильности. Другие, даже в наших комментариях, были недовольны тем, что он дал Blizzard именно то, что хотел: свои деньги. В конце концов, однако, он доказал свою точку зрения. Охота за легендарными пятизвездочными драгоценными камнями — это дурацкий квест, система, предназначенная для очистки банковских счетов, но очень мало дающая игроку.