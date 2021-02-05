Послушайте эту потрясающую версию саундтрека к Super Mario World.

Поклонники осваивают саундтрек к Супер Марио Мир, И создавать несжатые копии оригинальных треков, что было невозможно на устройствах Super Nintendo. В Супер Марио Мир Восстановленный проект еще продолжается, но на самом деле вы можете услышать девять треков из оригинальной игры. На канале Brickster на YouTube.

Такие как Брикстер объясняет в TwitterЭто не просто случай взять следы из оригинальной игры и очистить их. Вместо этого создатели любят МолаMichael02022 и неизвестно Отслеживайте исходные сэмплы, используемые для создания треков, и реконструируйте песни без необходимости их сжатия, чтобы они поместились в звуковой ОЗУ контроллера SNES размером 64 КБ.

Для всех, кому интересно, как получить эти результаты, они на самом деле довольно просты. Знаете, как у Gigaleak был исходный код Super Mario Advanced? В этой игре повторно используются образцы из Super Mario World. У этих образцов были имена, которых у нас не было, и поэтому мы смогли их найти. pic.twitter.com/qWFTG1YdYW Бриксстер (лебрикстер) 3 февраля 2021 г.

Фактически, он помог отследить эти образцы Nintendo Jigalec в прошлом году, Который содержит исходный исходный код для Super Mario AdvanceБрикстер объясняет. Поскольку Game Boy повторно использовал образцы Супер Марио МирКоманда смогла использовать его для отслеживания несжатых сэмплов, использованных в оригинальном названии SNES.

Слушайте новые треки вместе Оригиналы, Разница в качестве разительна. Новые треки звучат ярче и живее, и хотя музыка явно по-прежнему синтезирована, она выглядит как настоящие инструменты, играющие каждый звук, а не компьютер. Но в них также есть что-то, что ясно ощущается чудесный. Эта музыка изначально была написана для конкретных устройств, и есть что-то странное в том, чтобы слушать ее в таком высоком качестве. Это как играть в SNES на современном телевизоре Без растра.

Независимо от того, предпочитаете вы эти треки или оригиналы, это все равно отличный проект. Брикстер говорит Команда все еще работает над прокладкой новых треков, а это значит, что вряд ли это будет последнее, о чем мы слышим. Супер Марио Мир Восстановленный проект. Между тем, видео Nerdwriter1 2018 года дает хороший обзор того, как работает музыка Super Nintendo.