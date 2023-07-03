Послу США в России разрешили встретиться с задержанным корреспондентом WSJ Иваном Гершковичем.

Посол США в России Линн М. Государственный департамент сообщил, что Трейси встречалась.

После 17 апреля официальный представитель американской дипломатии сообщил г-ну Это была его первая встреча с Гершковичем. Он находился под стражей более 13 недель. Официальные лица США выдвинули ложные обвинения в шпионаже.

Мистер. Г-жа Трейси сказала, что Гершкович был в «хорошем здоровье» и силен, «несмотря на обстоятельства». 31-летний г. Гершкович с конца марта находится в Лефортовской тюрьме строгого режима, известной суровыми условиями содержания заключенных, в том числе крайней изоляцией.

Мистер. Правительство США и The Journal категорически отвергли обвинения российского правительства в адрес Гершковича. Об этом в понедельник заявил Госдеп. В нем повторялось, что Гершкович был «неправомерно задержан», то есть правительство США считало его эквивалентом политического заложника.