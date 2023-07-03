Посол США в России Линн М. Государственный департамент сообщил, что Трейси встречалась.
После 17 апреля официальный представитель американской дипломатии сообщил г-ну Это была его первая встреча с Гершковичем. Он находился под стражей более 13 недель. Официальные лица США выдвинули ложные обвинения в шпионаже.
Мистер. Г-жа Трейси сказала, что Гершкович был в «хорошем здоровье» и силен, «несмотря на обстоятельства». 31-летний г. Гершкович с конца марта находится в Лефортовской тюрьме строгого режима, известной суровыми условиями содержания заключенных, в том числе крайней изоляцией.
Мистер. Правительство США и The Journal категорически отвергли обвинения российского правительства в адрес Гершковича. Об этом в понедельник заявил Госдеп. В нем повторялось, что Гершкович был «неправомерно задержан», то есть правительство США считало его эквивалентом политического заложника.
Официальные лица США потребовали немедленного освобождения России. Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан, 53 года, также считают, что власти США были задержаны неправомерно. В 2020 году он был осужден за шпионаж и отбывает 16-летний срок.
Находясь в России почти шесть лет, Mr. Впервые Гершковича задержали 29 марта во время отчетной поездки в центральный российский город Екатеринбург. В четверг исполняется 100 дней его содержания под стражей.
Если его признают виновным по обвинению в шпионаже, доказательств по которому российская прокуратура не представила, Гершковичу грозит до 20 лет колонии строгого режима.
В июне суд Москвы отклонил ходатайство адвокатов журналиста о прекращении его предварительного заключения, которое было продлено до 30 августа. В том судебном заседании Г. К г-же Трейси присоединились родители Гершковича, Элла Миллман и Михаил Гершкович.
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