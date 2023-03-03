Посмотрите игру, которая превращает туалетную бумагу в консоль Nintendo Switch

Мой мягкий вкус в видеоиграх означает, что я не писал об этом в течение 15 лет, поскольку я жажду релиза в Японии только для того, чтобы он пришел на Запад. Это меняется сегодня с Нет бумаги!И Игра, которая превращает рулон бумаги Джона в консоль Nintendo Switch. Он она Он был запущен вчера в Японии.

Когда Майк МакВертор впервые упомянул мне об этой игре, я подумал, что это будет какой-то взлом Nintendo Labo (что с этим случилось?). Хотя нет, играю Нет бумаги! Вам понадобится большой кусок картона и рулон Quilted Northern, который продается отдельно. Вставьте контроллер Joy-Con в рулон, и, используя датчики движения, вы сможете играть в довольно сложную игру-головоломку.

Вы уже смеетесь как детсадовец? Подожди, ты увидишь этот трактор:

Правильно, цель состоит в том, чтобы получить человека, сидящего в позе с рулоном бумаги без такового. На странице продукта Nintendo, переведенной Google, говорится: [slightly edited for clarity]: «Человек попал в беду, потому что у него нет туалетной бумаги! Вы начинаете с потолка ванной и направляетесь к мужчине. Однако по пути вас поджидает множество ловушек!»

Вы могли бы подумать, что проверка держателя туалетной бумаги была бы приоритетом, если бы между вами и Чармин были лезвия пилы, люки и другие опасности. Этот парень должен быть в истинный торопиться. Загружаемая игра от Такухиро Миядзавы доступна в Nintendo eShop за 600 иен (может быть, 5 долларов, если она появится здесь, как и должно быть).

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