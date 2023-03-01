Посмотрите, как Грету Тунберг уносит полиция во время акции протеста против ветра в Норвегии.

Полиция Осло ненадолго арестовала Грету Тунберг 1 марта во время акции протеста против ветряных электростанций, построенных на землях коренных народов в Норвегии.

Вместе с десятками других активистов шведский экоактивист блокирует входы в здания министерств энергетики и финансов в Осло с понедельника, 27 февраля.

Тунбергстрастный сторонник прекращения зависимости мира от углеродной энергии, говорит, что переход на зеленую энергию не может происходить за счет прав коренных народов.

«оригинальные люди Права человека должны идти рука об руку с защитой климата и климатическая акция. Это не может происходить за счет некоторых людей. Тогда это не Климатическая справедливостьОб этом она заявила в интервью информационному агентству Reuters.

Появились кадры из среды полиция Тунберг уносят от входа в министерство финансов с саамским флагом. Пока протестующие приветствовали ее, она легла на землю рядом. Ее снова убрали после попытки присоединиться к протестующим у другого входа.

Ветряные электростанции в Норвегии незаконны?

Два ветряные электростанции Заинтересованные лица занимают земли, которые традиционно использовались коренными оленеводами саамами в центральной Норвегии. 151 турбина Она может обеспечить электричеством около 100 000 норвежских домов.

Но в 2021 году Верховный суд страны постановил, что проекты нарушен Права саамов в соответствии с международными конвенциями. Несмотря на это, они продолжают работать более 16 месяцев спустя.

«Они уже ждали более 500 дней, и я думаю, что этого времени более чем достаточно», — говорит Грета.

активисты От природы, молодежи и норвежского Samirs Riksforbund Nuorat присоединились к ней, заблокировав входы в Министерство нефти и энергетики в знак протеста.

Как ветряные электростанции нарушают жизнь саамов?

Оленеводы в Северной стране говорят, что вид и звук великана ветровая энергия Машины пугают своих животных и нарушают древние традиции.

«Мы здесь, чтобы потребовать сноса турбин, и это законно. права «Это следует уважать», — говорит певица, автор песен, актриса и активистка Элла Мари Хейта Исаксен.

Она и десятки других саамов протестующие Приемная министерства была занята с четверга. Полиция насильно увезла их около 1:30 ночи в понедельник и задержала, прежде чем отпустить.

Они вернулись в министерство, на этот раз снаружи, около 6 утра.

Демонстранты-саамы в знак протеста надели свои традиционные костюмы, часто называемые гакти, наизнанку.

В знак солидарности с ними Грета говорит: «Я здесь, чтобы поддержать борьбу за права человека и права коренных народов. Норвежское государство нарушает права человека Это совершенно неприемлемо».

Почему ветряные электростанции до сих пор работают?

Несмотря на решение Верховного суда ветряные электростанцииИх окончательная судьба сложна законный Тупик, по мнению Минэнерго, которое надеется найти компромисс.

В решении суда не сказано, что должно происходить со 151 турбина Или десятки километров дорог, построенных для облегчения строительства.

«Мы понимаем, что эта проблема ложится бременем на оленеводов», — заявил министр энергетики и нефти Терье Аслан.

Он добавил: «Министерство сделает все, что в его силах, чтобы способствовать решению этого вопроса, и не возьмет на себя больше, чем необходимо».

На вопрос, чего надеялись добиться протестующие, Грета сказала: «Мы хотим убрать ветряные мельницы и вернуть землю коренным общинам».

Кому принадлежат ветряные электростанции?

Владельцами ферм Roan Vind и Fosen Vind являются немецкая Stadtwerke Muenchen и норвежские коммунальные предприятия Statkraft и TroenderEnergi, а также швейцарские компании Energy Infrastructure Partners и BKW.

«Мы уверены, что министерство найдет хорошие решения, которые позволят нам продолжать производство Возобновляемая энергия «С сохранением прав владельцев оленей», — говорится в заявлении Роуэна Фенда.

Коммунальная служба BKW заявила, что ожидает Ветряные турбины Оставаясь на месте, с компенсационными мерами по обеспечению прав саамов-оленеводов.

Мюнхенская Stadtwerki отказалась от комментариев.

Получить комментарий от Statkraft и Energy Infrastructure Partners не удалось.

Посмотрите видео выше, чтобы увидеть, как полиция оплодотворяет Грету.