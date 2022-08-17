Посмотрите, как два российских космонавта сегодня поднимают европейскую роботизированную руку

Сегодня (17 августа) два российских космонавта продолжат управлять европейским роботом-манипулятором во время выхода в открытый космос, и вы можете бесплатно наблюдать за их действиями.

Командир 67-й экспедиции Олег Артемьев и бортинженер Денис Матвеев должны начать свой 6,5-часовой выход в открытый космос примерно в 9:20 утра по восточному поясному времени (13:20 по Гринвичу). По данным НАСА (Откроется в новой вкладке).

Ожидается, что освещение выхода в открытый космос начнется около 9 утра по восточному поясному времени (13:00 по Гринвичу). Прямую трансляцию можно посмотреть здесь, на Space.com по ссылке выше, на НАСА YouTube (Откроется в новой вкладке) канал или непосредственно в сайт НАСА (Откроется в новой вкладке).

Выходы в открытый космос Роскосмоса проводятся на русском языке. Однако устный перевод на английский язык обычно доступен в режиме реального времени, когда космонавты выполняют свою работу.

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По данным НАСА, астронавты планируют установить камеры на руке, а также переместить внешнюю панель управления и снять ограничения на запуск рядом со «скорпионами» (конечными эффектами) руки. Агентство заявило, что дуэт также проверит «жесткий механизм на руке, который будет использоваться для облегчения поглощения полезной нагрузки».

Эта способность захвата будет ключевой, когда европейский робот-манипулятор будет перемещать полезные нагрузки и оборудование за пределами российской части Международной космической станции. Когда он будет готов к работе, новый манипулятор присоединится к роботизированному манипулятору Canadarm2 канадского производства и японскому манипулятору, который уже поддерживает техническое обслуживание, операции и исследования станции.

Артемьев будет носить российский скафандр «Орлан» с красными полосами, а Матвеев — российский скафандр «Орлан» с синими полосами. НАСА сообщает, что это будет седьмой выход Артемьева в открытый космос и третий выход Матвеева.

Выход в открытый космос в среду станет седьмым выходом в открытый космос на Международной космической станции в 2022 году и 252-м выходом в открытый космос с 1998 года, на основе предыдущих выходов в открытый космос.

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