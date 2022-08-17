science

Посмотрите, как два российских космонавта сегодня поднимают европейскую роботизированную руку

17 августа, 2022
Marfa Fedoroa

Сегодня (17 августа) два российских космонавта продолжат управлять европейским роботом-манипулятором во время выхода в открытый космос, и вы можете бесплатно наблюдать за их действиями.

Командир 67-й экспедиции Олег Артемьев и бортинженер Денис Матвеев должны начать свой 6,5-часовой выход в открытый космос примерно в 9:20 утра по восточному поясному времени (13:20 по Гринвичу). По данным НАСА (Откроется в новой вкладке).

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