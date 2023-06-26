Посмотрите, как Джек Блэк выступает в Super Mario Bros. Персики живые

Джек Блэк вышел на сцену, чтобы дать откровенную живую демонстрацию The Super Mario Bros. Ultimate. Movie Peaches в Hollywood Bowl во время гала-концерта в честь 10-летия The Game Awards — и мы здесь для этого.

Как только вы подумали, что выкинули из головы одну из самых громких слухов года, Блэк вышел на сцену, чтобы неожиданно выступить с Peaches на концерте TGA, который длился всего один вечер и сопровождался полным оркестр под управлением лауреата премии «Грэмми». Композитор Лорн Балф.

Одетый в зеленый костюм с огненно-красной толстовкой с капюшоном, Блэк привнес на сцену огромную энергию кемпера, и можно с уверенностью сказать, что толпа была с ним с первой ноты до последней. На самом деле, любовь людей к Блэку может перевесить привязанность Баузера к персикам.

Джек Блэк исполнил Peaches LIVE в Hollywood Bowl во время церемонии вручения наград 10 Years of The Game Awards! 🍑🍑🍑🍑🍑 pic.twitter.com/Bpn9TUlgGu — ИГН (@IGN) 26 июня 2023 г.

Когда вы слышите, как львы хвалят стихотворение, кажется, что судьба актера, певца и игрока — взять на себя роль туриста. Но изначально Блэк не хотел петь в фильме Super Mario Bros., рассказав IGN, что он старается «не делать слишком много кроссоверов», где поют его персонажи.

Однако, прослушав 30-секундный отрывок песни о любви, Блэк почувствовал, что не может упустить возможность прикоснуться к более мягкой стороне колючей, огнедышащей Кубы. Романтическая ода Баузера принцессе Пич мгновенно стала хитом, заняв место в Billboard Hot 100.

Концерт TGA подчеркнул роль, которую музыка играет в видеоиграх, с подборкой оркестров и сюит из лучших франшиз последнего десятилетия, включая музыку из любимых и отмеченных наградами игр, таких как Hades и Elden Ring, а также грядущих игр, таких как Starfield.

Если у вас осталось ненасытное желание побольше персиков, вы можете предварительно заказать 7-дюймовый винил с музыкальной темой Bowser на стороне A и музыкальной темой Mario Bros. Классический рэп на стороне B. Или послушайте трек с цифровым саундтреком к фильму Super Mario Bros.

Адель Анкерс-Рейндж — внештатный автор развлекательных программ для IGN. Следите за ней в Твиттере.