Посмотрите, как Логан Пол делает стол в стиле покемонов от Gameboys

Логан Пол Он снова потревожил Интернет своими последними выходками. много времени Покемон Поклонник, Пол часто писал в социальных сетях, что любит торговая карта Игра, будь то разбиение квадрата, раскрывает или хвастается 1 миллион долларов США градиент мяты 10 Покемон Зарядное устройство.

Теперь два старших брата Пола оказались в горячих водах поклонников покемонов после того, как разместили в Твиттере видео, показывающее, как он завершает свой «первый проект с эпоксидной смолой». В этом проекте «сделай сам» ютубер удаляет 15 цветов Game Boy из смолы, чтобы сделать столешницу. Поскольку теперь они считаются коллекционными игровыми консолями, его видео вызвало возмущение сообщества коллекционеров винтажных игр. Среди тех, кто критиковал Пола, был Боб Вульф, парень по YouTube. Многие другие поспешили указать на то, что Павел намеренно искажал исторические произведения и что некоторые из них были выпущены ограниченным тиражом.

Хотя возможно, что Пол потратил тысячи на покупку некоторых из этих игрушек, сообщество, похоже, возмущено не стоимостью, а скорее тем, как он решил использовать их, а не хранить ради ценности. Взгляните на его проект DIY и некоторые отзывы, которые он получил ниже.

Первый проект из эпоксидной смолы … Цвета GameBoy и металлический каркас Pokémon, сделанный для симпатичной маленькой столешницы? pic.twitter.com/oEtsxJcwyx — Логан Пол (@LoganPaul) 26 декабря 2021 г.

Все здесь говорят: «Может, они не сработали», очевидно, никогда не было игр для мальчиков или игр для мальчиков, где можно играть в баскетбол с этой штукой, и все будет в порядке. Разве вы не видите, что все это выглядит чистым и даже без обесцвечивания? — ?? Ева / GeekyFoxy ?? (PuppyHanaa) 27 декабря 2021 г.

«Да, моя столешница сделана из настоящих игрушек для мальчиков. Почему? У моей столешницы почти не было работы и отстой? Жаль, что мне нужно было стать вирусным, вместо того, чтобы зарабатывать деньги на коллекционере» — ЭббиИСАТабби (AbbyIsATabby) 27 декабря 2021 г.

Или что-то в этом роде с толстым стеклом, чтобы его можно было использовать как стол.

(Не изображение) pic.twitter.com/9Ig9ztUuhI — MobCat? (MobCat_) 26 декабря 2021 г.

Нет .. это не для меня. Уничтожьте классических Джим Бойз. за стол? Неа. Это была глупая идея. — Нил Тортонезе (@Neil_Tort) 26 декабря 2021 г.

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