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Посмотрите, как Логан Пол делает стол в стиле покемонов от Gameboys

28 декабря, 2021
Artem Sokolov

Логан Пол Он снова потревожил Интернет своими последними выходками. много времени Покемон Поклонник, Пол часто писал в социальных сетях, что любит торговая карта Игра, будь то разбиение квадрата, раскрывает или хвастается 1 миллион долларов США градиент мяты 10 Покемон Зарядное устройство.

Теперь два старших брата Пола оказались в горячих водах поклонников покемонов после того, как разместили в Твиттере видео, показывающее, как он завершает свой «первый проект с эпоксидной смолой». В этом проекте «сделай сам» ютубер удаляет 15 цветов Game Boy из смолы, чтобы сделать столешницу. Поскольку теперь они считаются коллекционными игровыми консолями, его видео вызвало возмущение сообщества коллекционеров винтажных игр. Среди тех, кто критиковал Пола, был Боб Вульф, парень по YouTube. Многие другие поспешили указать на то, что Павел намеренно искажал исторические произведения и что некоторые из них были выпущены ограниченным тиражом.

Хотя возможно, что Пол потратил тысячи на покупку некоторых из этих игрушек, сообщество, похоже, возмущено не стоимостью, а скорее тем, как он решил использовать их, а не хранить ради ценности. Взгляните на его проект DIY и некоторые отзывы, которые он получил ниже.

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