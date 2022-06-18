Посмотрите, как надгробие Internet Explorer быстро распространилось в Южной Корее

СЕУЛ, 17 июня (Рейтер) — Юнг Ки Ён, инженер-программист из Южной Кореи, Microsoft (MSFT.О) Решение отказаться от своего веб-браузера Internet Explorer ознаменовало конец четвертьвекового отношения любви и ненависти к технологиям.

В ознаменование ее кончины он потратил месяц и 430 000 вон (330 долларов) на разработку и заказ надгробия с логотипом Explorer «e» и надписью на английском: «Это был хороший инструмент для загрузки других браузеров».

После того, как мемориал был выставлен в кафе его брата в южном городе Кёнджу, изображение надгробия стало вирусным.

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В среду Microsoft сократила поддержку вездесущего Internet Explorer после 27 лет работы, чтобы сосредоточиться на своем более быстром браузере Microsoft Edge.

Юнг сказал, что мемориал показал его смешанные чувства по отношению к старым шоу, которые сыграли огромную роль в его творческой жизни.

«Это была заноза в заднице, но я бы назвал это любовно-ненавистью, потому что Explorer сам доминировал над эпохой», — сказал он агентству Reuters.

Он сказал, что ему потребовалось больше времени, чтобы убедиться, что его веб-сайты и онлайн-приложения работают с Explorer, чем с другими браузерами.

Токен Internet Explorer, размещенный южнокорейским инженером-программистом Чон Ки Ёном, сфотографирован на крыше кофейни в Чонджу, Южная Корея, 17 июня 2022 года. Чон Ки Ён/Раздаточный материал через REUTERS Читать далее

Но его клиенты продолжали просить его убедиться, что их веб-сайты хорошо отображаются в Explorer, который уже много лет является браузером по умолчанию в правительственных учреждениях Южной Кореи и во многих банках.

Запущенный в 1995 году, Explorer стал ведущим браузером в мире более чем на десять лет, поскольку он был интегрирован с операционной системой Microsoft Windows, предустановленной на миллиардах компьютеров. Читать далее

Но в конце 2000-х он начал проигрывать Google Chrome и стал предметом бесчисленных мемов в Интернете, причем некоторые разработчики отмечали, что он медленный по сравнению с конкурентами.

Юнг сказал, что хотел рассмешить людей над надгробным камнем, но он все еще удивлен тем, как далеко зашла онлайн-шутка.

«Это еще одна причина, по которой я должен поблагодарить Explorer, теперь он позволил мне пошутить в глобальном масштабе», — сказал он.

«Мне жаль, что он ушел, но я не буду скучать по нему. Так что его выход на пенсию для меня — хорошая смерть».

(1 доллар = 1 292,2600 вон)

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Репортаж Мину Пак и Хёнхё Шин; Монтаж: Эндрю Хевенс

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