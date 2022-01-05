Посмотрите, как Норвегия снова возглавит список медалей на зимних Олимпийских играх.

Зимние Олимпийские игры открываются через 30 дней, и ожидается, что Норвегия будет лидировать в медальном зачете второй раз подряд, даже побив свой собственный рекорд в 39 медалей в 2018 году в Пхенчхане, Южная Корея.

Это прогноз для американской компании Gracenote Sports, которая опубликовала свои прогнозы в таблице медалей в среду, когда в Пекине 4 февраля открываются Зимние игры.

Nielsen-Gracenote предоставляет статистический анализ спортивных лиг по всему миру. Его олимпийские числа основаны на компьютерных моделях, которые анализируют последние результаты крупных соревнований — и более мелких — в преддверии Пекина.

Ожидается, что Норвегия выиграет 22 золотые медали и 45 в целом. Ожидается, что более половины медалей Норвегии придется на лыжные гонки и биатлон.

Второе место, если использовать общее количество медалей для ранжирования турнирной таблицы, занял бы Олимпийский комитет России с 11 золотыми и 32 в целом. Команда будет известна в Пекине, как и в Токио, как ОКР или Олимпийский комитет России.

Китайская Республика должна соревноваться без своего национального флага или гимна, что является следствием поддерживаемой государством программы допинга, начатой ​​еще во время зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Многие критики считают, что наказание незначительно, поскольку спортсмены все еще выступают в национальных флагах.

Согласно директивам МОК, спортсмены будут представлять не свою страну, а Китайскую Республику.

Германия заняла третье место с 12 золотыми и 25 в общей сложности. Далее, следующие семь стран тесно сгруппированы вместе. Это: США (7 золотых, 22 в целом), Канада (6-22), Швеция (7-21), Швейцария (5-21), Нидерланды (6-20), Австрия (5-18), и Франция. (2-18).

Ожидается, что Япония выиграет больше всего медалей на зимних Олимпийских играх — 17 медалей, в том числе четыре золотых. Ожидается, что принимающая страна Китай выиграет шесть золотых медалей и 11 в общей сложности.

Олимпийские игры в Пекине окутаны спорами с США и многими другими странами, которые отказываются послать в Пекин каких-либо политических представителей высокого уровня. В основе лежат утверждения о преступлениях против человечности, направленных против преимущественно мусульманских этнических меньшинств в северо-западном районе Синьцзяна.

Прогнозы для Пекина труднее предсказать с учетом пандемии, сказал Саймон Глив, руководитель отдела спортивного анализа Gracenote. Спортсмены пропустили соревнования из-за ограничений на поездки, особенно в прошлом сезоне. Конечно, списки участников могут измениться в последнюю минуту, если у спортсменов положительный результат на коронавирус.

«Мы надеемся, что у нас есть такие ожидания, которые сблизят нас так близко, как обычно», — сказал Глеф Associated Press.

«Мы стремимся собрать 10 лучших округов как можно ближе и желательно в правильном порядке», — добавил Глеф. «Но в этом будут изменения, потому что это спорт. Спорт непредсказуем. Мы вообще не можем получить эту шумиху, и мы не должны этого ожидать».

Большой вопрос в том, что делать с мужским хоккеем. Отказ НХЛ в конце прошлого года дестабилизировал влияние многих команд. Глив сказал, что Gracenote изначально выбрала Канаду для получения золотой медали, а затем Финляндию и Соединенные Штаты.

Глеф сказал, что в результате новой заявки Финляндия выиграла золото, за ней следует Китайская Республика и бронза у Канады.

Ожидается, что Gracenote обновит прогнозы на медали примерно 19 января и выпустит окончательный прогноз за несколько дней до открытия Олимпиады, поскольку списки участников будут закреплены.

Стивен А. Уэйд. Б. спортивный писатель