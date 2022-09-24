Посмотрите, как Samsung Galaxy Z Flip 4 пережил жестокую аварию

Люди думают, что складные смартфоны хрупкие и уж точно не такие прочные, как традиционные устройства. это идея Samsung Он упорно трудился, чтобы отказаться от этого. За последние пару лет компания значительно повысила долговечность своих складных смартфонов.

Нет более убедительного доказательства этого, чем Galaxy Z Flip 4. Новое разрывающее видео показывает, насколько объемным Галактика Z Флип 4 Он может пройти и все еще быть полностью функциональным. Снимаю шляпу перед инженерным мастерством Samsung.

Galaxy Z Flip 4 определенно может потерпеть поражение

YouTuber JerryRigEverything высоко ценится за его тесты на долговечность и отдельные видеоролики. Последнее он сделал на своем предшественнике Galaxy Z Flip 4. Испытание на долговечность прошло с честью.

Фактический процесс измельчения происходит так, как вы можете себе представить. Для очистки экрана требуется использование тепловой пушки. Здесь также мы обнаруживаем, что складная панель сохраняет металлическую скобу под дисплеем, даже если она была удалена из Галактика Z Сложите 4. Некоторые дополнительные металлические планки и пластины также используются для усиления переборки вокруг шарнира.

Снятие задних панелей также требует нагрева, а остальная часть процесса довольно стандартна. Есть несколько полос, которые нужно ослабить, и винты, которые нужно открыть. Затем все компоненты высвобождаются из соответствующих мест. Вы не увидите ни термопасты, ни парилки для охлаждения внутренних компонентов. Для этого Samsung использует графитовые установки.

Оказавшись внутри, мы можем видеть Усовершенствованный шарнирный механизм. предоставляется компанией Samsung вместе с этим устройством. Вместо шестерен в новом шарнире используются моторизованные каналы, позволяющие устройству складываться. Все это выглядит хорошо спроектированным, и что впечатляет, так это то, что когда весь процесс меняется на противоположный, Galaxy Z Flip 4 возвращается к жизни, хотя это может показаться невозможным.

Мы обязательно увидим, как складные телефоны Samsung будут становиться все сильнее и сильнее в плане долговечности для будущих итераций. Это показывает, что нет необходимости использовать складные устройства Samsung. Он был построен на века.