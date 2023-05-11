Посмотрите основной доклад Google I/O 2023 менее чем за 18 минут

Мероприятие Google I/O в этом году было наполнено запуском новых продуктов и подробным представлением новых предложений ИИ. Возможно, звездой новой линейки устройств является новый Pixel Fold, который является настоящим конкурентом складным устройствам Samsung на базе чипа Tensor G2. Как и Samsung Galaxy Fold, он открывается как книга, поэтому вы можете полностью использовать его 7,6-дюймовый экран, хотя он также оснащен внешним 5,8-дюймовым дисплеем. Он доступен для предварительного заказа сейчас и будет стоить вам 1799 долларов, когда он начнет поставляться в июне.

Компания также представила свой новый телефон среднего класса Pixel 7a, который будет стоить вам 499 долларов. Кроме того, Pixel Tablet теперь доступен для предзаказа по той же цене. Вы можете использовать 11-дюймовый планшет в качестве умного домашнего дисплея с Google Assistant и Chromecast, когда он подключен к своему динамику. Он может работать самостоятельно в течение 12 часов, и хотя он не поставляется со стилусом, он поддерживает перья сторонних производителей.

Но наиболее значительным и актуальным событием стала языковая модель искусственного интеллекта PaLM 2 компании, технология, лежащая в основе чат-бота Bard AI, которая добавит новые функции в ее продукты. Вскоре у Bard появится возможность расшифровывать изображения в ваших запросах и по очереди отвечать на них изображениями — теперь это доступно без очереди в 180 странах. У Gmail будет возможность создавать для вас ответы на электронные письма, а приложение «Фотографии» получит Magic Editor, который сможет перемещать объекты на ваших фотографиях. Вы можете увидеть всю рекламу Google в сокращенной версии ключевой заметки I/O выше.