Посмотрите официальное освещение рождественской елки в Бостоне

Энтони: С возвращением. пора. Айнаш: Что я здесь? Это мягкие колокольчики? Энтони: Что это значит? Санта: Х-хо-хо! Счастливого Рождества! Всем здравствуйте. Счастливого Рождества. Кто был готов зажечь большое дерево? Энтони: Ты сделаешь обратный отсчет. Вы готовы щелкнуть выключателем? Мы отсчитываем от 10, 9, 8, 7, ШЕСТЬ, 5, 4, 3, 2, 1. [APPLAE]Соединенные Штаты

Праздничные огни 2021 года: посмотрите, как загорается официальная рождественская елка в Бостоне Обновлено: 20:20 EST, 2 декабря 2021 г.



Официальная рождественская елка Бостона была зажжена в четверг вечером в Бостон-Коммон, а ежегодное мероприятие было частью часового парада с выступлениями обладательницы премии Грэмми Дарлин Лав. Beulach of Nova Scotia, Heather Rankin, Kunti Bells, Special Boston Ball at Home, Christmas Story: Music and Santa, мэр Мишель Ву присоединилась к артистам на сцене для таймера обратного отсчета, и ее дети вытащили ключ, чтобы зажечь 48-футовую белую ель , ежегодный подарок из Новой Шотландии, традиция, которой уже исполнилось 50 лет, — это способ Новой Шотландии выразить признательность за помощь Бостону после взрыва в Галифаксе в 1917 году, и 6 декабря 1917 года два корабля столкнулись в гавани Галифакса, вызвав разрушительный взрыв, в результате которого погибло около 2000 человек и сотни получили серьезные ранения, а также перемещение населения. Затем Бостон отправил поезд с припасами и аварийным персоналом в течение дня после стихийного бедствия.