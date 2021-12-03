Посмотрите официальное освещение рождественской елки в Бостоне

Праздничные огни 2021 года: посмотрите, как загорается официальная рождественская елка в Бостоне

Официальная рождественская елка Бостона была зажжена в четверг вечером в Бостон-Коммон, а ежегодное мероприятие было частью часового парада с выступлениями обладательницы премии Грэмми Дарлин Лав. Beulach of Nova Scotia, Heather Rankin, Kunti Bells, Special Boston Ball at Home, Christmas Story: Music and Santa, мэр Мишель Ву присоединилась к артистам на сцене для таймера обратного отсчета, и ее дети вытащили ключ, чтобы зажечь 48-футовую белую ель , ежегодный подарок из Новой Шотландии, традиция, которой уже исполнилось 50 лет, — это способ Новой Шотландии выразить признательность за помощь Бостону после взрыва в Галифаксе в 1917 году, и 6 декабря 1917 года два корабля столкнулись в гавани Галифакса, вызвав разрушительный взрыв, в результате которого погибло около 2000 человек и сотни получили серьезные ранения, а также перемещение населения. Затем Бостон отправил поезд с припасами и аварийным персоналом в течение дня после стихийного бедствия.

Официальная рождественская елка Бостона была зажжена в четверг вечером в Бостон-Коммон.

Ежегодное мероприятие проходило в рамках часового шоу с выступлениями обладательницы премии «Грэмми» Дарлин Лав. Баулаш из Новой Шотландии, Хизер Рэнкин, Кунти Беллз, Специальный Бостонский бал дома, Рождественская история: Музыка и Санта.

Мэр Мишель Ву присоединилась к артистам на сцене для обратного отсчета, и ее дети вытащили ключ, чтобы зажечь 48-футовую белую ель, ежегодный подарок Новой Шотландии.

Традиция, которой уже исполнилось 50 лет, — это способ Новой Шотландии выразить признательность за помощь Бостону после взрыва в Галифаксе в 1917 году.

6 декабря 1917 года два корабля столкнулись в гавани Галифакса, в результате чего произошел разрушительный взрыв, в результате которого погибло около 2000 человек, сотни были серьезно ранены и остались без крова. Затем Бостон отправил поезд с припасами и аварийным персоналом в течение дня после стихийного бедствия.