Посмотрите прототипы Hummer EV CrabWalk на дорогах общего пользования

CrabWalk – одна из самых крутых функций в новых электромобилях GMC Hummer, но мы еще не видели ее вживую. Ну, по крайней мере, пока.

По сути, «крабовое положение» позволяет всем четырем колесам Hummer останавливаться вбок, так что при нажатии, говяжий электромобиль перемещается по диагонали. Управление четырьмя колесами выходит на совершенно новый уровень, и вся цель состоит в том, чтобы использовать этот режим для более легкого маневрирования вокруг сложных препятствий на бездорожье. Я полагаю, это также было бы отличным трюком для вечеринки.

Но кто-то отправил на YouTube клип на The Fast Lane Truck, в котором впервые показан этот режим на дороге общего пользования. Вы можете посмотреть это ниже:

До сих пор все, что мы видели, было запущено GM в прямом эфире и либо сгенерировано в цифровом виде, либо сфотографировано в замкнутом цикле; Вы должны воспринимать все это с недоверием, потому что это ничего не показывает в дикой природе.

Несмотря на это, этот новый клип показывает группу грузовиков Hummer с электромобилем, проезжающих через загруженный транспортный поток. Это в равной степени очаровательно и страшно, как будто мне всегда хочется смотреть, как танцоры двигаются синхронно. Не должно быть возможности так двигаться, но это так.

Как бы то ни было, интересно наблюдать, как эти грузовики танцуют на дороге после, казалось бы, удачного дня езды по грязи. Нам еще предстоит увидеть, как будет выглядеть CrabWalk, когда он будет реализован посреди препятствия на бездорожье. След, но это, наверное, только вопрос времени.

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Но это также обеспечивает приятные ощущения от дороги. Мне бы хотелось видеть лица людей, которые не совсем знакомы с этой функцией, когда они впервые становятся свидетелями танца крабов на дороге.