Посмотрите эту полноценную классическую беговую игру со скоростью 60 кадров в секунду.

С самого начала истории (плюс-минус несколько лет) человечество поставило перед собой задачу получить классическую версию программного обеспечения ID 1993 года. смерть Работает на самом необычном и непрактичном аппаратном и программном обеспечении: холодильники, калькуляторы, тесты на беременность, так далее. Когда-то кто-то получил его смерть бежать внутрь смерть. Сегодня ютубер Самперсон (Сэм Чиет) показал, что он сделал именно это. смерть Работает в блокноте При 60 кадрах в секунду. Да, это базовый текстовый редактор Notepad, который предустановлен на каждом компьютере с Windows, но он использует свой текст для воссоздания визуальных элементов смерть.

Самперсон уверяет, что скриншоты в ролике ниже не ускорены, код Notepad.exe вообще не изменен, и это действительно работоспособно, а не обман. планирую выпустить блокнот смерть Для публики в ближайшие пару дней, если вы хотите испытать на себе черно-белую бойню.

Если вы ищете техническое объяснение того, как Самперсон заставляет эту работу работать, я действительно не тот человек, который подходит для этой работы. Но Блокнот, похоже, просто используется как эквивалент экрана телевизора, в то время как другие программы выполняют всю реальную работу по запуску игры и переводу ее визуальных эффектов в понятную текстовую визуализацию экрана Блокнота. Тем не менее, это еще один интересный способ смерть Достигните странного и причудливого бессмертия, возможно, вы сможете стрелять в него, если будете играть вечные муки До смерти.